Дым в кафе: свыше 30 человек эвакуировали из 17-этажного дома в Караганде

Пожарные, прибыв на место, в целях безопасности эвакуировали 31 человека, из них 8 детей. Пострадавших нет, причина устанавливается.

Кроме того, ночью в Караганде на улице Лихачева произошло возгорание в двухквартирном жилом доме. Благодаря оперативным действиям подразделений МЧС пожар был локализован и полностью ликвидирован.

В ходе тушения огня спасателями были эвакуированы пять газовых баллонов что помогло предотвратить возможный взрыв и более серьёзные последствия.

Напомним, в Астане ночью 18 сентября произошел пожар в кафе Karima, которое располагается в многоквартирном доме. Пострадало 8 квартир.