телерадиокомплекс президента РК
    08:05, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Дым в кафе: свыше 30 человек эвакуировали из 17-этажного дома в Караганде

    В Караганде в районе имени Казыбек би на проспекте Республики наблюдалось задымление и вылетающие искры из вытяжной системы одного из кафе, находящегося на первом этаже семнадцатиэтажного жилого дома, передает агентство Kazinform cо ссылкой на МЧС.

    пожар в кафе Караганды
    Фото: скрин из видео

    Пожарные, прибыв на место, в целях безопасности эвакуировали 31 человека, из них 8 детей. Пострадавших нет, причина устанавливается.

    Кроме того, ночью в Караганде на улице Лихачева произошло возгорание в двухквартирном жилом доме. Благодаря оперативным действиям подразделений МЧС пожар был локализован и полностью ликвидирован.

    В ходе тушения огня спасателями были эвакуированы пять газовых баллонов что помогло предотвратить возможный взрыв и более серьёзные последствия.

    Напомним, в Астане ночью 18 сентября произошел пожар в кафе Karima, которое располагается в многоквартирном доме. Пострадало 8 квартир.

    МЧС Пожар Происшествия, ЧС Видео Караганда
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
