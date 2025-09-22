Дым в кафе: свыше 30 человек эвакуировали из 17-этажного дома в Караганде
В Караганде в районе имени Казыбек би на проспекте Республики наблюдалось задымление и вылетающие искры из вытяжной системы одного из кафе, находящегося на первом этаже семнадцатиэтажного жилого дома, передает агентство Kazinform cо ссылкой на МЧС.
Пожарные, прибыв на место, в целях безопасности эвакуировали 31 человека, из них 8 детей. Пострадавших нет, причина устанавливается.
Кроме того, ночью в Караганде на улице Лихачева произошло возгорание в двухквартирном жилом доме. Благодаря оперативным действиям подразделений МЧС пожар был локализован и полностью ликвидирован.
В ходе тушения огня спасателями были эвакуированы пять газовых баллонов что помогло предотвратить возможный взрыв и более серьёзные последствия.
Напомним, в Астане ночью 18 сентября произошел пожар в кафе Karima, которое располагается в многоквартирном доме. Пострадало 8 квартир.