РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:05, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Диктант по финансовой безопасности в Казахстане собрал почти 192 тысячи участников

    В Казахстане проходит республиканский диктант по финансовой безопасности FinIQ, организованный Агентством по финансовому мониторингу. В первые дни для участия в нем уже зарегистрировались более 192 тысяч школьников и студентов, передает Kazinform cо ссылкой на АФМ.

    финансовая пирамид
    Фото: Freepik

    FinIQ — это интерактивный IQ-тест на финансовое мышление. В нем 20 вопросов: от базовых понятий вроде «кто такие дропы» или «как распознать финансовую пирамиду» — до более сложных кейсов о личных данных, банковских продуктах и безопасных онлайн-платежах.

    — Особенность диктанта — наличие различных уровней сложности для школьников, студентов колледжей и вузов. Формат коротких, но содержательных вопросов, делает участие лёгким и увлекательным — пройти можно за 15–20 минут, с любого устройства, — говорится в сообщении.

    Наибольшую активность проявляют жители Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и города Шымкент.

    Многие учителя проводили диктант прямо на уроках, а университеты устраивали факультетские соревнования. В соцсетях уже появились десятки видео с хэштегом #FinIQ, где участники делятся результатами и призывают друзей «проверить финансовый иммунитет».

    Пройти диктант по финансовой безопасности можно до 20 октября.

    По итогам участники получат дипломы и сертификаты, а лучшие — ценные призы от организаторов и партнеров проекта, отмечают в АФМ.

    Раннее мы рассказывали, что жители Кокшетау вложили более 136 млн тенге в финпирамиду «S-Group»

    Теги:
    Финансы АФМ Финансовая пирамида
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают