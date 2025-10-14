Диктант по финансовой безопасности в Казахстане собрал почти 192 тысячи участников

FinIQ — это интерактивный IQ-тест на финансовое мышление. В нем 20 вопросов: от базовых понятий вроде «кто такие дропы» или «как распознать финансовую пирамиду» — до более сложных кейсов о личных данных, банковских продуктах и безопасных онлайн-платежах.

— Особенность диктанта — наличие различных уровней сложности для школьников, студентов колледжей и вузов. Формат коротких, но содержательных вопросов, делает участие лёгким и увлекательным — пройти можно за 15–20 минут, с любого устройства, — говорится в сообщении.

Наибольшую активность проявляют жители Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и города Шымкент.

Многие учителя проводили диктант прямо на уроках, а университеты устраивали факультетские соревнования. В соцсетях уже появились десятки видео с хэштегом #FinIQ, где участники делятся результатами и призывают друзей «проверить финансовый иммунитет».

Пройти диктант по финансовой безопасности можно до 20 октября.

По итогам участники получат дипломы и сертификаты, а лучшие — ценные призы от организаторов и партнеров проекта, отмечают в АФМ.

