Дикому Арману продлили арест еще на один месяц

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Арману Джумагельдиеву, известному по прозвищу «Дикий Арман», продлили арест до 7 апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы 6 марта постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Д. до одного месяца, то есть до 7 апреля 2023 года», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Ранее на заседании Мажилиса генеральный прокурор РК Берик Асылов сообщил, что Дикий Арман во время январских событий действовал при координации куратора из КНБ.

Также он заявил, что члены группировки Дикого Армана из разных точек города похитили, избивали и удерживали 24 граждан в паркингах гостиниц «Ritz Carlton» и «Казахстан».

Генпрокурор опроверг информацию о причастности российской стороны к задержанию Дикого Армана.

Армана Джумагельдиева, известного по прозвищу Дикий Арман, задержали 7 января 2022 года в Алматы. В феврале прошлого года сообщалось, что он переведен в следственный изолятор КНБ.

Позже генпрокурор рассказал об участии криминальной группировки Дикого Армана в январских событиях.