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    14:56, 06 Октябрь 2022 | GMT +6

    Дикому Арману продлили арест до 7 декабря

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    Видеодан алынған кадр
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Арману Джумагельдиеву, известному по прозвищу «Дикий Арман», продлили арест до 7 декабря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы, 6 октября 2022 года постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении Д. до 11 месяцев, то есть до 7 декабря. Постановление суда не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

    Армана Джумагельдиева, известного по прозвищу «Дикий Арман», задержали 7 января в Алматы. Его арестовали до 7 апреля, а затем решением суда арест был продлен дважды до 7 июня и до 7 августа.

    Ранее в Генеральной прокуратуре РК ответили, где содержится под стражей Арман Джумагельдиев.

    Об участии криминальной группировки «Дикого Армана» в январских событиях сообщил Генеральный прокурор РК Берик Асылов.





    Кадр из видео




    Теги:
    Алматы Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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