26 Июля 2022 07:16

Дикие пляжи проверяют акмолинские спасатели

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Спасатели, полицейские и волонтеры продолжают совместные рейды, проверяя купание в неустановленных местах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, именно на диких пляжах высока вероятность несчастных случаев на воде.

«С начала купального сезона именно в необорудованных местах для купания уже утонуло семь человек, другими словами, на диких пляжах, где нет общественных спасателей. Спасен 31 человек, из них пятеро детей», - пояснили в ведомстве.

По информации начальника управления гражданской обороны ДЧС Акмолинской области Асхата Акильжанова, с начала купального сезона по области совместно с территориальными подразделениями департамента полиции проведено более 2 тыс. рейдов и патрулирований, по результатам которых 133 человека привлечено к административной ответственности по статье 440 КоАП «Распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения», 34 человека – по статье 364 КоАП «Нарушение правил общего водопользования», по статье 582 КоАП «Нарушение правил эксплуатации судов, в том числе маломерных судов, а также управление судном, в том числе маломерным судном, лицом, не имеющим права управления» привлечено три юридических лица.

«Рейды по профилактике несчастных случаев на водоемах области проводятся на ежедневной основе. Спасатели вручают памятки отдыхающим и доводят до граждан правила поведения на воде. Патрулирование пляжей и мест купания в неустановленных местах продолжится до окончания купального сезона», - резюмировали в ведомстве.