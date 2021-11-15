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«Дикари какие-то»: неизвестные обстреляли камнями пассажирские автобусы в Алматы

15 Ноября 2021 12:09
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«Дикари какие-то»: неизвестные обстреляли камнями пассажирские автобусы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы хулиганы снова закидали камнями пассажирский автобус и разбили стекла. Полиция установила личность подозреваемого, передает корреспондента МИА «Казинформ».

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Фотографии поврежденных автобусов появились в сети.

«Это реально дикари какие-то… Вчера в микрорайоне «Саялы 2» разбили стекло в одном автобусе, в другом попали по корпусу. Сегодня хулиганство продолжили, за час камнями разбили стекла еще у двух автобусов. Это уже форменный беспредел, чувство безнаказанности. На 25 маршруте скоро не останется автобусов, резерв исчерпан… Четыре автобуса за две недели. Это реально дикость», - возмутился один из пользователей в Facebook.

Директор автопарка Бекежан Сырланов поблагодарил жителей за гражданскую активность.

«Сегодня мы организовали сход местных жителей, продемонстрировали результаты обстрела камнями. Присутствовали участковые, представители районного акимата. Благодаря публикациям начальник ДП взял на контроль этот случай. По его указанию уже организовали дежурство из пяти человек в штатском и усилили патрулирование. Предварительно уже напали на след злоумышленников. Так что огромное спасибо вам за вашу гражданскую позицию», - написал директор автопарка под публикацией.

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что в настоящее время по Алатаускому району зарегистрировано три аналогичных факта. Хулиган установлен. Его действиям будет дана правовая оценка.

Ранее также сообщалось, что хулиганы закидали камнями пассажирский автобус и повредили стекло. В транспортной компании тогда рассказали подробности инцидента.


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#Алматы   #Происшествия   #Транспорт   #Общество  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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