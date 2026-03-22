    16:34, 22 Март 2026 | GMT +5

    Digital Nauryz в Атырау: традиции встречают технологии

    В Атырау Наурыз в этом году проходит в формате Digital Nauryz, объединяя национальные традиции с современными технологиями в рамках Года цифровизации. На площади им. Исатая и Махамбета установили три тематические юрты, каждая из которых предлагает уникальный цифровой опыт для гостей праздника, передает Кazinform.

    Фото: акимат Атырауской области

    К примеру, пришедшие на праздник увидели, как с помощью искусственного интеллекта можно получить бата — благословение, передающее дух и мудрость предков.

    В другой юрте посетителям предложили виртуально примерить национальные казахские костюмы. Третья юрта была предназначена для демонстрации видеороликов о культуре, традициях и современных достижениях страны.

    Кроме того, на площади установили шесть интерактивных панелей, где были представлены цифровые проекты и инновационные решения. Также для гостей подготовили презентацию проекта «Алақан» и зрелищное шоу «Битва роботов», объединившее элементы технологий и развлечения.

    Атырауская область Атырау Регионы Казахстана Наурыз Акимат
    Дамира Кеңесбай
