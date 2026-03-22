Digital Nauryz в Атырау: традиции встречают технологии
В Атырау Наурыз в этом году проходит в формате Digital Nauryz, объединяя национальные традиции с современными технологиями в рамках Года цифровизации. На площади им. Исатая и Махамбета установили три тематические юрты, каждая из которых предлагает уникальный цифровой опыт для гостей праздника, передает Кazinform.
К примеру, пришедшие на праздник увидели, как с помощью искусственного интеллекта можно получить бата — благословение, передающее дух и мудрость предков.
В другой юрте посетителям предложили виртуально примерить национальные казахские костюмы. Третья юрта была предназначена для демонстрации видеороликов о культуре, традициях и современных достижениях страны.
Кроме того, на площади установили шесть интерактивных панелей, где были представлены цифровые проекты и инновационные решения. Также для гостей подготовили презентацию проекта «Алақан» и зрелищное шоу «Битва роботов», объединившее элементы технологий и развлечения.