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Дифференцированные тарифы на товарный газ по объему потребления предлагают внедрить для населения

Автор:  
Серик Сабеков
4 Апреля 2023, 09:39
Дифференцированные тарифы на товарный газ по объему потребления предлагают внедрить для населения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках реформирования тарифной политики по принципу «Тариф в обмен на инвестиции» начата работа, направленная на снижение износа сетей. Об этом сообщил и.о министра национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, эта работа проводится в сферах электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, что позволит снизить количество аварий, отключений и повысить качество данных услуг.

«Для достижения указанных показателей потребуется проведение ремонта более 146 тысяч км инженерных сетей. На сегодня сформированы правовые основания для изменения тарифов и увеличения действующих инвестиционных программ. В этой связи, ожидается предоставление заявок с подтверждающими документами от субъектов естественных монополий, проработанных с отраслевыми госорганами и местными исполнительными органами», - сказал Алибек Куантыров.

Глава Миннацэкономики добавил, что для повышения энергоэффективности и рационального потребления товарного газа Главой государства поручено принять соответствующий план.

В свою очередь, для решения поставленных задач предлагаются следующие меры:

- Введение дифференцированных тарифов для крупных коммерческих предприятий.

- Введение дифференцированных тарифов по объему потребления для населения и сокращение региональной разницы оптовых цен.

«Данные меры позволят повысить культуру экономного использования газа, снизить дефицит объема внутреннего потребления и установить социально-справедливую стоимость газа», - подчеркнул Алибек Куантыров.


Правительство РК   Цены и тарифы   Газификация  
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