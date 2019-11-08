Диалоговая площадка по актуальным вопросам медиации прошла в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном Доме дружбы прошла диалоговая площадка на тему: «Практика медиации: актуальные вопросы, эффективные методики», организованная Ассамблеей народа Казахстана города Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГУ «Қоғамдық келісім» при акимате столицы.

Основной целью диалоговой площадки являются развитие института медиации и обеспечение общественного согласия, реализация проекта «Школьная медиация».

В мероприятии приняли участие представители судов города Нур-Султана, управления образования и социальные педагоги школ города, профессиональные и общественные медиаторы этнокультурных центров cтоличной АНК.





Модератором выступила заведующая секретариатом Ассамблеи народа Казахстана г. Нур-Султана Ляззат Кусаинова. Во вступительном слове заведующая секретариатом остановилась на важности сегодняшней диалоговой площадки и работе АНК по медиации.

«Практически в каждом этнокультурном центре работают общественные медиаторы. В 2019 году в целях снижения уровня конфликтов в обществе, повышения правовой грамотности медиаторов проведено 18 мероприятий. Сейчас мы максимально внедряем медиацию в различные сферы жизни. Мы должны пропагандировать медиацию и стимулировать ее развитие», - сказала Л. Кусаинова.





Заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Шерзод Пулатов продолжил круглый стол и рассказал о работе профессиональной и общественной медиации в Казахстане.

«Я хочу затронуть вопрос синхронизации института медиации и создания единого центра, координирующего медиативную деятельность. На сегодняшний день существуют различные общественные и другие учреждения. У каждого учреждения есть свой реестр, а единого реестра еще нет. Но в этом направлении активно работают все компетентные организации. Кроме того, фиксируются различные требования к специалистам по медиации. Все эти вопросы будут решены», - сказал Ш. Пулатов.

На диалоговой площадке также выступили заместитель директора по учебной работе школы-гимназии № 26 Айнур Курманова, руководитель Единого центра обслуживания района Алматы Сергей Крикун, председатель ОО «Попечительский совет организаций образования «Qoldau» Фарида Эйвазова и другие столичные профессиональные и общественные медиаторы.





Одним из самых молодых спикеров стала медиатор-волонтер и ученица школы-гимназии № 26 Даяна Шайкемелова. Она рассказала, что для одноклассников и учеников школ проводятся уроки медиации. «Поскольку в нашей школе постоянно работает клуб медиации, проблем среди школьников мало. В случае возникновения конфликта ученик имеет право выбрать желаемого им медиатора и обсудить проблему. Кроме того, в школе проводятся классные часы и диалог с учениками старших классов».

По словам специалистов, за это время сократились конфликтные ситуации как среди учащихся, так и среди родителей. Участники диалоговой площадки поделились опытом и результатами внедрения школьной медиации, в ходе встречи задавались вопросы.

Стоит отметить, что в целях развития культуры медиации в АНК открыто 6 кабинетов медиации, зарегистрировано 11 профессиональных и общественных медиаторов, заключено 15 меморандумов о взаимном сотрудничестве в области медиации с государственными учреждениями и организациями города.



