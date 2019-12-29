Диалог власти и общества через механизмы Нацсовета укрепит государство - Машхур Абу Эйд

АММАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан выбрал верный путь диалога власти и общества через механизмы Национального совета общественного доверия. Политический обозреватель Иорданского государственного информагентства «Петра», спикер Министерства энергетики и минеральных ресурсов Иордании Машхур Абу Эйд поделился своим мнением о выступлении Президента РК Касым-Жомарта Токаева во втором заседании Национального совета общественного доверия (НСОД).

М. Абу Эйд выразил уверенность, что диалог власти и общества через механизмы Нацсовета усилит государство, а также ускорит решение острых социальных проблем, которые существует во многих странах.

Что касается экономических и социальных вопросов, таких как обеспечение и поддержка нуждающихся, многодетных семей, а также социальный пакет для школьников, то, по мнению эксперта, все это указывает на реальную заботу государства о своих гражданах.

По оценке эксперта, теневая экономика является проблемой для многих стран мира. Искоренение коррупции – дело сложнейшее и требующее целого комплекса мер, а именно предоставления предприятиям инструментов для оценки и проверки законности их потенциальных деловых партнеров с помощью базы данных. М. Абу Эйд выразил уверенность, что данная мера позволит существенно оздоровить экономику.

«Также я приветствую инициативу по декриминализации статьи о клевете Уголовного кодекса, потому что свобода слова, по моему убеждению, способствует устойчивому развитию государства. Декриминализация этой статьи даст возможность смелее работать журналистам», - отметил М. Абу Эйд.

Политический обозреватель Машхур Абу Эйд неоднократно посещал Казахстан, в том числа для освещения международной выставки EXPO-2017. Он является членом экспертного клуба МИА «Казинформ».