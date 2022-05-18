18 Мая 2022 10:49

Диалог в сфере региональной безопасности между ЦА и ЕС состоялся в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Вопросы дальнейшего развития политического диалога и укрепления сотрудничества в области безопасности на фоне сложных геополитических вызовов были обсуждены на состоявшемся в Брюсселе IX заседании Диалога высокого уровня по вопросам политики и безопасности (ДВУ) между странами Центральной Азии и Европейским союзом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Делегацию Казахстана возглавил заместитель министра иностранных дел Роман Василенко, который в рамках визита также провел ряд двусторонних встреч с европейскими официальными лицами и членами Европейского парламента.

Делегацию ЕС на заседании ДВУ представлял заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних действий Энрике Мора. Страны Центральной Азии были представлены делегациями под руководством заместителей министров иностранных дел.

Обширная повестка дня мероприятия включала в себя обзор текущих и новых вызовов региональной и глобальной безопасности, в том числе вопросы продовольственной безопасности в контексте сложной военно-политической ситуации в Евразии, а также укрепления сотрудничества сторон в области безопасности в свете текущих процессов в Афганистане.

В своем выступлении Р. Василенко ознакомил участников с позицией Казахстана по ряду важных вопросов повестки дня, а также внёс конкретные предложения по укреплению стабильности и устойчивого развития в регионе и соответствующего сотрудничества с Евросоюзом. С учетом усугубления экономических рисков, отдельное внимание было уделено необходимости принятия скоординированных мер по недопущению негативных последствий санкций стран Запада, налагаемых на Россию, для экономик государств Центральной Азии.

Как отметил на заседании Р. Василенко, «вот уже 30 лет наши страны идут по пути независимого и суверенного развития, и Европейский союз и его государства-члены активно поддерживают, в политическом и экономическом плане, национальные усилия по развитию наших государств и содействуют укреплению внутрирегионального сотрудничества для обеспечения стабильной и безопасной Центральной Азии, основанной на взаимовыгодном сотрудничестве сторон».

По словам казахстанского дипломата, сегодня же вызовы в регионе и на международной арене делают сотрудничество между Центральной Азией и ЕС как никогда актуальным, требуя более тесной координации сторон. В этом контексте участники заседания обсудили активизацию контактов между ЦА и ЕС на высоком и высшем уровнях в текущем году.

В рамках IX заседания ДВУ также прошло экспертное обсуждение вопросов взаимосвязанности (connectivity) между Центральной Азией и ЕС. На специальной сессии европейская сторона представила свое видение цифровой, устойчивой и транспортной взаимосвязанности с ЦА в рамках недавно принятой стратегии ЕС «Global Gateway».

Касаясь ситуации в Афганистане, стороны подробно обсудили национальные вклады в гуманитарную поддержку афганского населения, а также внесли предложения по совместной реализации двусторонних и региональных программ в рамках Многолетней индикативной программы ЕС на 2021-2027 годы.

В ходе специальной сессии, посвященной ситуации в Афганистане, участники диалога обсудили различные меры поддержки афганского населения, в т.ч. применение гуманитарных, торгово-экономических и образовательных инструментов. Внимание участников диалога было привлечено к важности дальнейшей реализации инициированной Казахстаном уникальной образовательной программы для афганских студенток в РК, Узбекистане и Кыргызстане, финансируемой ЕС и реализуемой ПРООН.

Глава делегации РК сообщил, что Казахстан продолжит выполнять озвученные страной обязательства в данном направлении и призвал ЕС и международных партнёров активно использовать логистическую и торгово-экономическую инфраструктуру Казахстана для эффективной реализации международной гуманитарной поддержки афганскому народу. Стороны договорились детально обсудить межрегиональное взаимодействие по Афганистану на предстоящей встрече спецпредставителей стран Центральной Азии и ЕС по Афганистану, планируемой в Алматы в конце мая 2022 года.

В ходе визита Р. Василенко провёл ряд двусторонних встреч с Э.Мора, Специальным представителем ЕС по Центральной Азии Терхи Хакалой, первым заместителем Председателя Комитета по иностранным делам Европейского парламента Витольдом Ващиковским и заместителем Председателя Подкомитета Европарламента по правам человека Кристианом Загарцем.

Особое внимание собеседников было обращено на процесс глубокой политической модернизации в Казахстане и предстоящий 5 июня 2022 года референдум по внесению изменений в Конституцию РК. Р. Василенко подчеркнул, что широкомасштабные демократические преобразования, проводимые Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, окажут положительный мультипликативный эффект на внутреннее и региональное развитие

Представители европейских институтов подчеркнули важность и актуальность проводимых реформ, делая особый акцент на том, что они ведут к укреплению конкурентности и устойчивости политической системы, развития гражданского общества и укреплению правозащитных механизмов в Казахстане.