Диакритические знаки играют большую роль в передаче некоторых звуков казахского языка – Ляззат Еспекова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В казахстанском обществе есть разные мнения по поводу нового, усовершенствованного варианта казахского алфавита на латинской графике. Большинство высказываются в поддержку нового варианта, одобренного Национальной комиссией. Тем не менее, не все аспекты вопроса достаточно поняты общественностью и, поэтому корреспондент МИА «Казинформ» обратился за разъяснениями к члену рабочей группы по орфографии нового алфавита, доценту Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Ляззат Еспековой.

–Ляззат Аубакиркызы, прежде всего, хотелось бы услышать, в чем отличия обновленного алфавита от ранее разработанных вариантов?

– Новый, усовершенствованный вариант алфавита включает 31 букву. Расположение их соответствует традиционным нормам. В алфавите используются такие диакритические знаки, как умлаут, бревис, макрон, седиль. Эти диакритические знаки используются в зависимости от особенностей каждого звука. В ранее утвержденном алфавите использовался диакритический знак акут. Он ставился и над гласными, и над согласными. Вообще, знак акут является знаком, определяющим особенности гласных звуков. Поэтому, в последнем варианте знак акут убран, вместо него введены 4 диакритических знака.

Еще одной особенностью обновленного алфавита является то, что в нем каждому звуку соответствует один знак. В ранее утвержденном варианте звук Ш обозначался двумя буквами. Поскольку звук Ш часто используется в текстах, обозначение его двумя знаками создавало множество трудностей. Например, слово ashana (асхана) читали, как «ашана», имя Ashat (Асхат) – как «Ашат». Словом, такое обозначение мешало и правильному прочтению, и правильному написанию. В новом варианте алфавита, в соответствии с принципом «одна буква – один звук», звук Ш обозначается знаком Şş. Таким образом, обновленный алфавит значительно упрощен.

Еще одно изменение относится к знаку, обозначающему звук Ң. Здесь используется знак Ŋŋ. В настоящее время большинство молодежи не различают Н и Ң. Для того, чтобы не утерять особенность носового звука Ң, свойственного казахскому языку, мы ввели несколько отличающийся знак Ŋŋ. Этот знак, по международному стандарту, присваивается носовым звука.

– Вы сказали, что в обновленном алфавите целых четыре диакритических знака. Какая была необходимость в этом?

– Диакритические знаки используются для обозначения или уточнения особенностей отдельных букв. Многие исследователи рассматривают эти знаки в качестве «метода, обозначающего звуковые особенности языка». Эти знаки располагаются наверху или внизу буквы, и используются для обозначения долготы и краткости звуков, мелодичности и других особенностей. В алфавите мягкие гласные Ә, Ө, Ү передаются с помощью умлаута, твердый гласный Ұ – макрона, звонкий согласный Ғ – бревиса, шипящий Ш – седиля.

Диакритический знак умлаут есть во многих языках, использующих латинскую графику. Например, в шведском, немецком, финском, венгерском, турецком, азербайджанском. Этот знак часто используется для обозначения мягких гласных звуков. В нашем новом алфавите знак умлаут ставится над буквами, обозначающими звуки Ә, Ө, Ү. Этот знак выполняет важную функцию по обозначению свойственных казахскому языку мягких гласных.

Один из особых знаков, используемых в новом алфавите, – седиль. Этот диакритический знак используется в алфавитах французского, португальского, албанского, чувашского, румынского, азербайджанского, узбекского, туркменского, турецкого и других языков. Он часто применяется для обозначения, в основном, шипящих согласных. Седиль (крючок) ставится внизу для обозначения особенностей произношения некоторых согласных. Термин «седиль» происходит от названия буквы Z. Во французском языке седиль называется «cédille», в португальском «cedilha», а в каталанском языке «ce trencada». Седиль относится к наиболее распространенным знакам. Этот знак использовался в староиспанском языке для обозначения аффриката «ц» и был принят для использования во французском, португальском, каталонском, окситанском и других языках. Обозначает «мягкость» звука. В турецком, албанском, азербайджанском, башкирском, татарском, туркменском, чувашском и других языках используется для обозначения аффрикатных звуков или шипящих. Также этот знак широко используется в румынском языке. В новом варианте нашего алфавита этот знак используется для обозначения шипящего Ш – Şş.

Один из диакритических знаков, относящихся к гласным – макрон (по гречески «μακρόν» – «длинный», «долгий»). Знак макрон в международном алфавите используется для обозначения твердых гласных. Этот знак относится к знакам, которые ставятся наверху буквы. В предложенном варианте алфавита макрон используется для обозначения твердого гласного Ұ – (Ū ū).

Еще один диакритический знак, используемый в отношении согласных звуков – бревис. В казахском языке звук Ғғ относится к кратким заднеязычным фонемам. Поэтому, предложенный знак бревис полностью соответствует особенностям звука.

Таким образом, вошедшие в состав нового алфавита 4 диакритических знака играют большую роль в обозначении особенностей некоторых звуков нашего языка.

– Не возникнут ли трудности для школьников при переходе на новый алфавит?

– В этом году и мой ребенок пойдет в школу. На мой взгляд, маленькие дети должны быстро освоить новый алфавит. Но, думаю, что взрослым людям будет немного трудно. Те, кому сейчас более 50-60 лет, с трудом воспримут новый казахский алфавит. А детям, которые изучают английский язык, освоить новый алфавит будет легко.

– Спасибо за беседу!