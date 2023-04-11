Диагноз - не приговор: как лечат болезнь Паркинсона в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 11 апреля – Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Это неврологическое заболевание, которое характеризуется прогрессированием дегенеративных изменений моторной системы. Патология проявляется нарушением двигательных функций, развитием тремора, тиков. На сегодня эта болезнь считается неизлечимой, но обращение к врачам на ранней стадии позволяет значительно замедлить её развитие, максимально долго сохранять качество жизни больного. Болезнь Паркинсона свойственна возрастным пациентам. Однако она встречается и у лиц в промежутке от 30 до 40 лет. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал нейрохирург, кандидат медицинских наук, специализирующийся на вмешательствах по имплантации нейростимуляторов в головной и спинной мозг Чингиз Шашкин. Он в прошлом году в новом центре лечения двигательных расстройств и болезни Паркинсона, который открылся на базе Центральной клинической больницы УДП (Совминки), провел более 40 операции пациентам с «дрожащим параличом».





- Центр лечения двигательных расстройств и болезни Паркинсона на базе Алматинской Совминки открылся в прошлом году. Там работаю я и мои коллеги – нейрохирург Данияр Багаутдинов, неврологи Жанибек Мырзаев и Гулсана Мусагалиева. Это врачи, которые проводят лечение, диагностику и операции. Мы в этом центре проводим хирургические операции. Хирургическое лечение болезни Паркинсона – это самый современный метод лечения, продвинутых форм Паркинсона, когда уже медикаменты плохо помогают либо их эффект кратковременный. Операция полного выздоровления не даст, но она значительно улучшит качество жизни таким больным, ведь у них перестают работать мышцы. Для этого мы вводим пациенту в головной мозг тонкие электроды, которые соединяются с нейростимулятором, имплантируем его подкожно в область груди под ключицей. В дальнейшем пациенты проходят у нас реабилитацию, комплексное лечение. Такие хирургические операции в Казахстане мы начали делать 10 лет назад, и эти операции в Центральной Азии проводятся только в Казахстане.

- Сколько уже операций провели в Совминке с момента открытия центра?

- С момента открытия центра в Совминке мы провели более 40 операций, в этом году у нас также стоит такой план – около 40 операций. Мы уже начали этот год с интересных кейсов, которые очень хорошо помогают.

- Много ли таких центров в Казахстане?

- В Казахстане подобных центров немного – есть еще два центра в Астане и один в Караганде.

- На сегодня как часто люди страдают болезнью Паркинсона и какие могут быть причины?

- Вообще болезнь Паркинсона – второе по распространенности среди неврологических заболеваний в мире после болезни Альцгеймера. Болезнью Паркинсона в Казахстане по нашим подсчетам страдают около 30 тысяч человек. Причины могут быть разные: воздействие вредных производственных факторов, стрессы, различные заболевания, инфекции, долгое проживание в районе с плохой экологией, наследственная предрасположенность, однако точные причины найти очень сложно, мы выявляем только болезнь, особенно продвинутые ее стадии, когда уже появились симптомы. Лечение болезни Паркинсона направлено на уменьшение выраженности симптомов, на замедление нейродегенеративных процессов. Задача наших врачей – это помочь пациенту вести полноценный образ жизни как можно дольше, улучшить его состояние. На самом деле от болезни Паркинсона не умирают, пациенты могут жить долго, если правильно лечить и вовремя заниматься лечением.

- Болезнь на сегодня молодеет?

- Да, к сожалению, мы видим, что болезнь стала молодеть. Обычно болезнью Паркинсона страдают люди старше 60 лет, сейчас болезнь встречается среди 40 и 50-летних пациентов. У меня был даже 25-летний пациент. Но это уже в основном генетические формы болезни.

- Как можно распознать эту болезнь?

- Распознать болезнь не просто. Ранняя диагностика болезни всегда затруднительна, её часто путают с другими болезнями. Скудная симптоматика дает очень сложную диагностику. Обычно болезнь диагностируется на стадии выраженных клинических проявлений, двигательных нарушений (дрожание рук, ноги и туловища, которое усиливается при утомлении, ограничение двигательной активности, силы сокращения мышц, мимики, шаркающая походка, ухудшение способности удержать равновесие), то есть болезнь ставится по определенному набору симптомов, каких-то специальных биомаркеров у нас нет. Мы делаем обследование для того, чтобы исключить другие болезни, другие паркинсонизмы, другие заболевания нервной системы, которые проявляются так же как и болезнь Паркинсона.

- Чем опасна болезнь Паркинсона и можно ли ее вылечить?

- Вылечить болезнь Паркинсона невозможно, она опасна тем, что снижается качество жизни пациента, болезнь медленно прогрессирует, больные выпадают из общей жизни – они стараются не посещать какие-то мероприятия, уходят с работы, комплексуют, не выходят на улицу, потому что страдают из-за своего двигательного дефицита и ограниченного движения. Поэтому мы ставим себе задачу прибавить им это движение, убрать двигательное расстройство, чтобы люди чувствовали себя здоровыми, жили полноценной жизнью. Я уверяю, что это возможно, болезнь Паркинсона - это не приговор. Такой у нас девиз. Мы это постоянно говорим нашим пациентам. Также каждый год 11 апреля, во Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона, мы проводим мероприятия – всегда говорим пациентам и врачам, которые занимаются лечением этой болезни, что болезнь Паркинсона – это не приговор. Да, мы не можем её вылечить, но мы можем улучшить качество жизни пациентов, чтобы они чувствовали себя хорошо и наслаждались жизнью.

- Операция в Казахстане проводится бесплатно? Заранее ли пациенты должны записаться на ваш прием?

- Да, операции проводятся по квоте в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Чтобы записаться на бесплатную операцию, пациенты должны прийти на консультацию ко мне или моим коллегам - неврологам. Они проведут полную диагностику, далее мы проводим операцию при необходимости. Мы делаем операции только по медицинским показаниям.

- Спасибо за интервью!