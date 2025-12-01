Диагностику с помощью искусственного интеллекта внедряют в санатории «Окжетпес»
Санаторий «Окжетпес» Медицинского центра Управления делами Президента сочетая богатый клинический опыт, природные лечебные ресурсы и передовые медицинские решения формирует новый стандарт санаторно-курортного лечения, передает агентство Kazinform со ссылкой на УДП.
Одним из ключевых направлений развития стала комплексная диагностика организма с применением искусственного интеллекта. В «Окжетпесе» поэтапно внедряется современная технология AI-диагностики — так называемые AI-станции, которые позволяют быстро, точно и неинвазивно оценить функциональное состояние основных систем организма.
Искусственный интеллект на службе здоровья
AI-диагностика представляет собой интеллектуальную систему, анализирующую большой массив биометрических и физиологических данных. Всего за короткое время пациент получает комплексную оценку состояния сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной, опорно-двигательной и других систем организма:
- анализ состава тела (мышечная, жировая масса, водный баланс);
- оценка уровня стресса и состояния вегетативной нервной системы;
- определение функционального и биологического возраста;
- выявление возможных факторов риска и скрытых функциональных отклонений.
Как проходит процедура:
- Длительность обследования — 10–20 минут;
- Процедура безболезненная, не требует специальной подготовки;
- По итогам формируется наглядный цифровой отчет с интерпретацией результатов;
- Данные используются врачом для корректировки лечебно-реабилитационной программы.
Для чего проводится диагностика
AI-диагностика позволяет:
Подобрать индивидуальный комплекс лечебных и оздоровительных процедур;
Оценить состояние организма до и после курса санаторного лечения;
Повысить эффективность программ реабилитации и профилактики;
Обеспечить персонализированный подход к каждому гостю.
Преимущества диагностики в «Окжетпесе»
- современные цифровые технологии и интеллектуальный анализ данных;
- комплексный подход к оценке здоровья;
- интеграция результатов в лечебно-реабилитационный процесс;
- особенно актуально для гостей 50+, программ восстановления и профилактики.
Главное преимущество технологии — персонализированный подход. На основе анализа искусственный интеллект формирует рекомендации и помогает врачам санатория разработать индивидуальную программу оздоровления, максимально адаптированную под потребности каждого гостя.
Метод является неинвазивным, комфортным для пациента и особенно актуальным в условиях современной профилактической медицины, где важна ранняя диагностика и предупреждение заболеваний.
Синтез технологий и традиционной медицины
При этом «Окжетпес» делает ставку не только на цифровые решения, но и на комплексный подход к оздоровлению, объединяющий достижения современной и традиционной медицины.
В санатории активно развиваются направления китайской медицины, основанные на тысячелетних практиках восстановления баланса организма. Гостям доступны процедуры, направленные на гармонизацию внутренних процессов, укрепление иммунитета и восстановление жизненной энергии.
Также в «Окжетпесе» успешно применяются:
- нафталановые процедуры, известные своим противовоспалительным и восстановительным эффектом;
- пантовое лечение, использующее природную силу биологически активных веществ для укрепления организма;
- инновационная процедура «трон Кегеля», направленная на укрепление мышц тазового дна и улучшение общего качества жизни.
Взгляд в будущее санаторно-курортной медицины
Внедрение искусственного интеллекта в диагностические процессы — это часть стратегического развития санатория «Окжетпес». Здесь уверены: будущее медицины — за сочетанием высоких технологий, профессионализма врачей и индивидуального подхода к каждому пациенту.
Санаторий продолжает развиваться, внедрять лучшие мировые практики и подтверждать статус современного медицинско-оздоровительного центра, где забота о здоровье основана на науке, инновациях и доверии.