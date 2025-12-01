РУ
    Диагностику с помощью искусственного интеллекта внедряют в санатории «Окжетпес»

    Санаторий «Окжетпес» Медицинского центра Управления делами Президента сочетая богатый клинический опыт, природные лечебные ресурсы и передовые медицинские решения формирует новый стандарт санаторно-курортного лечения, передает агентство Kazinform со ссылкой на УДП.

    Диагностику с помощью искусственного интеллекта внедряют в санатории «Оқжетпес»
    Фото: УДП

    Одним из ключевых направлений развития стала комплексная диагностика организма с применением искусственного интеллекта. В «Окжетпесе» поэтапно внедряется современная технология AI-диагностики — так называемые AI-станции, которые позволяют быстро, точно и неинвазивно оценить функциональное состояние основных систем организма.

    Диагностику с помощью искусственного интеллекта внедряют в санатории «Оқжетпес»
    Фото: УДП

    Искусственный интеллект на службе здоровья

    AI-диагностика представляет собой интеллектуальную систему, анализирующую большой массив биометрических и физиологических данных. Всего за короткое время пациент получает комплексную оценку состояния сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной, опорно-двигательной и других систем организма:

    • анализ состава тела (мышечная, жировая масса, водный баланс);
    • оценка уровня стресса и состояния вегетативной нервной системы;
    • определение функционального и биологического возраста;
    • выявление возможных факторов риска и скрытых функциональных отклонений.
    Диагностику с помощью искусственного интеллекта внедряют в санатории «Оқжетпес»
    Фото: УДП

    Как проходит процедура:

    1. Длительность обследования — 10–20 минут;
    2. Процедура безболезненная, не требует специальной подготовки;
    3. По итогам формируется наглядный цифровой отчет с интерпретацией результатов;
    4. Данные используются врачом для корректировки лечебно-реабилитационной программы.
    Диагностику с помощью искусственного интеллекта внедряют в санатории «Оқжетпес»
    Фото: УДП

    Для чего проводится диагностика

    AI-диагностика позволяет:

    Подобрать индивидуальный комплекс лечебных и оздоровительных процедур;

    Оценить состояние организма до и после курса санаторного лечения;

    Повысить эффективность программ реабилитации и профилактики;

    Обеспечить персонализированный подход к каждому гостю.

    Диагностику с помощью искусственного интеллекта внедряют в санатории «Оқжетпес»
    Фото: УДП

    Преимущества диагностики в «Окжетпесе»

    • современные цифровые технологии и интеллектуальный анализ данных;
    • комплексный подход к оценке здоровья;
    • интеграция результатов в лечебно-реабилитационный процесс;
    • особенно актуально для гостей 50+, программ восстановления и профилактики.
    Диагностику с помощью искусственного интеллекта внедряют в санатории «Оқжетпес»
    Фото: УДП

    Главное преимущество технологии — персонализированный подход. На основе анализа искусственный интеллект формирует рекомендации и помогает врачам санатория разработать индивидуальную программу оздоровления, максимально адаптированную под потребности каждого гостя.

    Метод является неинвазивным, комфортным для пациента и особенно актуальным в условиях современной профилактической медицины, где важна ранняя диагностика и предупреждение заболеваний.

    Синтез технологий и традиционной медицины

    При этом «Окжетпес» делает ставку не только на цифровые решения, но и на комплексный подход к оздоровлению, объединяющий достижения современной и традиционной медицины.

    В санатории активно развиваются направления китайской медицины, основанные на тысячелетних практиках восстановления баланса организма. Гостям доступны процедуры, направленные на гармонизацию внутренних процессов, укрепление иммунитета и восстановление жизненной энергии.

    Диагностику с помощью искусственного интеллекта внедряют в санатории «Оқжетпес»
    Фото: УДП

    Также в «Окжетпесе» успешно применяются:

    • нафталановые процедуры, известные своим противовоспалительным и восстановительным эффектом;
    • пантовое лечение, использующее природную силу биологически активных веществ для укрепления организма;
    • инновационная процедура «трон Кегеля», направленная на укрепление мышц тазового дна и улучшение общего качества жизни.

    Взгляд в будущее санаторно-курортной медицины

    Внедрение искусственного интеллекта в диагностические процессы — это часть стратегического развития санатория «Окжетпес». Здесь уверены: будущее медицины — за сочетанием высоких технологий, профессионализма врачей и индивидуального подхода к каждому пациенту.

    Санаторий продолжает развиваться, внедрять лучшие мировые практики и подтверждать статус современного медицинско-оздоровительного центра, где забота о здоровье основана на науке, инновациях и доверии.

