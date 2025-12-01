Диагностику с помощью искусственного интеллекта внедряют в санатории «Окжетпес»

Одним из ключевых направлений развития стала комплексная диагностика организма с применением искусственного интеллекта. В «Окжетпесе» поэтапно внедряется современная технология AI-диагностики — так называемые AI-станции, которые позволяют быстро, точно и неинвазивно оценить функциональное состояние основных систем организма.

Фото: УДП

Искусственный интеллект на службе здоровья

AI-диагностика представляет собой интеллектуальную систему, анализирующую большой массив биометрических и физиологических данных. Всего за короткое время пациент получает комплексную оценку состояния сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной, опорно-двигательной и других систем организма:

анализ состава тела (мышечная, жировая масса, водный баланс);

оценка уровня стресса и состояния вегетативной нервной системы;

определение функционального и биологического возраста;

выявление возможных факторов риска и скрытых функциональных отклонений.

Фото: УДП

Как проходит процедура:

Длительность обследования — 10–20 минут; Процедура безболезненная, не требует специальной подготовки; По итогам формируется наглядный цифровой отчет с интерпретацией результатов; Данные используются врачом для корректировки лечебно-реабилитационной программы.

Фото: УДП

Для чего проводится диагностика

AI-диагностика позволяет:

Подобрать индивидуальный комплекс лечебных и оздоровительных процедур;

Оценить состояние организма до и после курса санаторного лечения;

Повысить эффективность программ реабилитации и профилактики;

Обеспечить персонализированный подход к каждому гостю.

Фото: УДП

Преимущества диагностики в «Окжетпесе»

современные цифровые технологии и интеллектуальный анализ данных;

комплексный подход к оценке здоровья;

интеграция результатов в лечебно-реабилитационный процесс;

особенно актуально для гостей 50+, программ восстановления и профилактики.

Фото: УДП

Главное преимущество технологии — персонализированный подход. На основе анализа искусственный интеллект формирует рекомендации и помогает врачам санатория разработать индивидуальную программу оздоровления, максимально адаптированную под потребности каждого гостя.

Метод является неинвазивным, комфортным для пациента и особенно актуальным в условиях современной профилактической медицины, где важна ранняя диагностика и предупреждение заболеваний.

Синтез технологий и традиционной медицины

При этом «Окжетпес» делает ставку не только на цифровые решения, но и на комплексный подход к оздоровлению, объединяющий достижения современной и традиционной медицины.

В санатории активно развиваются направления китайской медицины, основанные на тысячелетних практиках восстановления баланса организма. Гостям доступны процедуры, направленные на гармонизацию внутренних процессов, укрепление иммунитета и восстановление жизненной энергии.

Фото: УДП

Также в «Окжетпесе» успешно применяются:

нафталановые процедуры, известные своим противовоспалительным и восстановительным эффектом;

пантовое лечение, использующее природную силу биологически активных веществ для укрепления организма;

инновационная процедура «трон Кегеля», направленная на укрепление мышц тазового дна и улучшение общего качества жизни.

Взгляд в будущее санаторно-курортной медицины

Внедрение искусственного интеллекта в диагностические процессы — это часть стратегического развития санатория «Окжетпес». Здесь уверены: будущее медицины — за сочетанием высоких технологий, профессионализма врачей и индивидуального подхода к каждому пациенту.

Санаторий продолжает развиваться, внедрять лучшие мировые практики и подтверждать статус современного медицинско-оздоровительного центра, где забота о здоровье основана на науке, инновациях и доверии.