Дезинформаторы связали оспу обезьян с вакцинацией от COVID-19

В Instagram распространяется видео, на котором немецкий врач утверждает, что под обезьяньей оспой врачи скрывают опоясывающий лишай. Якобы это один из наиболее распространенных побочных эффектов вакцины против COVID-19. Это неправда, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал stopfake.kz

На видео немецкий пульмонолог Вольфганг Водарг дает интервью Auf1 в июне 2022 года. Австрийский канал Auf1 известен как пропагандист теорий заговора и распространитель дезинформации.

Университет Лойолы и Андалусии проанализировал дезинформацию об оспе обезьян, которая выходила в Сети в 2022 году. По их данным, «больше всего распространилась мистификация, которая намекает на происхождение оспы обезьян как побочный эффект вакцин от COVID-19, а также другие, которые называют болезнь опоясывающим лишаем, сбивая с толку и затрудняя ее диагностику и лечение».

Специалисты больницы Сан-Жоан-де-Деу в Барселоне называют важные отличия оспы обезьян от коронавируса, вызвавшего COVID-19. Ковид распространяется воздушно-капельным путем, оспа обезьян – через тесный физический контакт посредством биологических жидкостей. Коронавирус SARS-CoV-2 – это быстро развивающийся РНК-вирус. Его варианты постоянно избегают иммунитета от вакцин и перенесенной инфекции. А вот вирус Mpox представляет собой относительно крупный ДНК-вирус.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Ясаревич заявил, что в случае в Мpox ВОЗ не рекомендует массовую вакцинацию. При этом он настоятельно советует вакцинировать большие группы людей в зонах риска. Использование масок также не требуется.

Опоясывающий лишай – это реактивация спящего вируса ветряной оспы.

Один из главных симптомов заболевания – болезненная сыпь на коже с пузырями. Другое название опоясывающего лишая – опоясывающий герпес.

Может ли заболевание COVID-19 вызвать обострение опоясывающего лишая? Да, такие случаи были. Это происходит из-за снижения иммунитета после перенесенной коронавирусной инфекции. Это дает шанс спящему вирусу ветряной оспы проснуться и вызвать опоясывающий лишай.

В марте 2022 года было опубликовано большое исследование, которое выявило, что у людей старше 50 лет риск развития опоясывающего лишая на 15% выше, если они заболели COVID-19, по сравнению с людьми того же возраста, которые не заразились коронавирусной инфекцией. При этом ученые не могут с уверенностью сказать, что наличие COVID-19 повышает риск развития опоясывающего лишая у всех. В зоне риска люди пожилого возраста и имеющие заболевания, влияющие на иммунную систему.

Сама по себе вакцина против COVID-19 вызвать опоясывающий лишай не может. Были отмечены отдельные случаи, когда у людей развивался опоясывающий лишай после вакцинации от коронавирусной инфекции. Но все эти пациенты имели ослабленную иммунную систему.

Mpox (оспа обезьян) и вирус ветряной оспы – это разные группы вирусов. И хотя они вызывают одинаковые симптомы (сыпь, лихорадку, увеличение лимфатических узлов), есть отличительные характеристики. Это позволяет специалистам различать их по внешнему виду и симптомам.