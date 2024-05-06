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    16:07, 06 Май 2024 | GMT +6

    Дезинфекцию более шести тысяч источников водоснабжения провели в Казахстане

    дезинфекция
    Фото: pixabay.com

    В Министерстве здравоохранения РК сфокусировались на мониторинге и контроле источников водоснабжения для предотвращения распространения инфекционных заболеваний. С начала паводков специалисты отобрали и исследовали более 11 тысяч проб питьевой воды, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В ведомстве отметили, что в результате слаженных действий медиков и санэпидслужбы не допущены случаи вспышек инфекционных заболеваний, включая кишечные, отравлений, все показатели при заборах проб находятся в безопасном диапазоне.

    - Сегодня мы сфокусировали наши усилия на правильной дезинфекции эпидемически значимых объектов. Под контролем санитарно-эпидемиологической службы уже проведена дезинфекция более 6 тысяч таких объектов, – заявила официальный представитель Министерства здравоохранения Айгерим Уразалиева на брифинге в СЦК.

    Ранее в ведомстве сообщили, что случаев заболеваний кишечными инфекциями от паводковой воды в Казахстане не зарегистрировано.

    Теги:
    Здравоохранение Дезинфекция Регионы Вода Безопасность Паводки в Казахстане Минздрав РК Паводки
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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