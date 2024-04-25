Случаев заболеваний кишечными инфекциями от паводковой воды в РК не зарегистрировано

Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Айгерим Уразалиева сообщила о взятых пробах воды после паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В целях предупреждения вспышек инфекционных заболеваний работа санитарно-эпидемиологической службы переведена на усиленный режим работы. Санэпидслужбы ведут ежедневный усиленный мониторинг и контроль за источниками водоснабжения. Так, с начала паводков проведен отбор и исследования более 10 тысяч проб питьевой воды на санитарно-химические и микробиологические показатели, — сказала Айгерим Уразалиева на брифинге в СЦК.

В целом, по ее словам, показатель по несоответствующим пробам в пределах среднереспубликанского годового показателя.