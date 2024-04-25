РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:25, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Случаев заболеваний кишечными инфекциями от паводковой воды в РК не зарегистрировано

    больница
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Айгерим Уразалиева сообщила о взятых пробах воды после паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В целях предупреждения вспышек инфекционных заболеваний работа санитарно-эпидемиологической службы переведена на усиленный режим работы. Санэпидслужбы ведут ежедневный усиленный мониторинг и контроль за источниками водоснабжения. Так, с начала паводков проведен отбор и исследования более 10 тысяч проб питьевой воды на санитарно-химические и микробиологические показатели, — сказала Айгерим Уразалиева на брифинге в СЦК.

    В целом, по ее словам, показатель по несоответствующим пробам в пределах среднереспубликанского годового показателя.

    — Кроме того, во всех эвакуационных пунктах обеспечивается контроль за условиями водообеспечения, питания, проживания и бытового обслуживания пострадавших, обеспечено круглосуточное дежурство сотрудников СЭС. С начала паводков в эвакопунктах отобрано проб более 3 тысяч проб воды и пищевой продукции. Случаев заболевания кишечных и других инфекций среди эвакуированных не зарегистрировано, — добавила представитель Минздрава.

    Теги:
    Казахстанцы Санэпидконтроль Минздрав РК Паводки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!