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Дезинфекция общественного транспорта и всех постов проводится в Туркестане

18 Марта 2020 10:42
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Дезинфекция общественного транспорта и всех постов проводится в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Во исполнение Указа Президента РК от 15 марта 2020 года №285 «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», утвержден план специальных мероприятий по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

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На сегодня проводится дезинфекция зданий железнодорожных и автовокзалов области, внутри поездов, внутренних салонов общественного транспорта.

На сегодняшний день в области 44 перевозочных организации, обслуживающие регулярные маршруты и оказывающие услуги по перевозке пассажиров общественным транспортом в количестве 1300 единиц. В целом, в области функционируют 6 крупных автовокзалов, 26 малых автостанций, 4 пункта обслуживания пассажиров. Кроме того, АО «Пригородные перевозки» обслуживает социально значимые внутриобластные железнодорожные маршруты Туркестан - Бадам и Туркестан - Сарыагаш.


Стоит отметить, что без предрейсового медицинского и технического осмотра водители общественного транспорта, которые незаконно перевозят пассажиров с любых мест, создают угрозу их жизни и здоровью, ведь в таком общественном транспорте могут не проводиться дезинфекционные работы. Поэтому областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог призывает не только воспользоваться услугами автовокзалов и автостанций в регионе, но и воздержаться от незаконных пассажирских перевозок.

Напомним, 15 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан». Чрезвычайное положение введено на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Транспорт, Безопасность, Общество, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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