Дезинфекция - эффективный метод борьбы с инфекционными болезнями - ученый

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заведующий кафедрой «Клиническая ветеринарная медицина» Казахского национального аграрного исследовательского университета, специалист по направлениям ветеринарная санитария, гигиена и пищевая безопасность, Ph.D, ассоциированный профессор Куантар Алиханов в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал о профилактике инфекционных заболеваний и роли дезинфекции во время пандемии.

- Расскажите, что предусматривает профилактика против инфекционных заболеваний в первую очередь?

- Актуальность проблемы профилактики инфекционных заболеваний приобрела особую остроту в последние годы, как и в связи с изменением профиля инфекционной патологии и появлением неизвестных ранее заболеваний, так и из-за отсутствия действенной системы профилактики ряда давно известных и, казалось бы, хорошо охарактеризованных инфекций. Изучению различных аспектов проблемы предупреждения инфекционной патологии посвящены специальные программы ВОЗ и медицинских, ветеринарных служб многих стран мира.

- Какие мероприятия проводятся для профилактики инфекционных заболеваний?

- В профилактике и ликвидации инфекционных болезней человека и животных ведущее место в системе общих санитарных мер отводится дезинфекции. В современных условиях, на фоне опасности глобального распространения по земному шару некоторых особо опасных инфекции для всего человечества, значение дезинфекции возрастает многократно. Успешное проведение дезинфекционных мероприятий определяется обеспеченностью практики высокоэффективными препаратами, их ассортиментом и экологической безопасностью для внешней среды.

По своему назначению мероприятия дезинфекции подразделяют на профилактические и вынужденные. Профилактическая дезинфекция проводится в благополучных по инфекционным болезням животных или птицы хозяйствах для того, чтобы предотвратить занос и распространение внутри их патогенных микроорганизмов, а также накопления условно-патогенной микрофлоры. Вынужденную дезинфекцию текущую и заключительную проводят в хозяйствах, неблагополучных по инфекционным болезням животных для локализации очага инфекции, предотвращения накопления патогенных микроорганизмов и распространения внутри хозяйства и за его пределами.

- Какова основная роль дезинфекции?

- Основная роль дезинфекции - это санация объектов внешней среды, куда от больного попадает патогенная и условно-патогенная микрофлора. Попав во внешнюю среду, патогенные микроорганизмы продолжительно выживают в ней, поддерживая тем самым очаги инфекции. Чтобы прервать эту цепочку, нужно своевременно проводить безопасную дезинфекцию, то есть, обеспечить возможность проведения дезинфекции в присутствии животных и птиц, не прерывая технологический цикл, и с минимальным негативным влиянием на здоровье животных и персонала. Отсутствие периодических дезинфекционных мероприятий может привести к обширному заражению поголовья и крупным финансовым потерям. Ветеринарное благополучие животноводческих предприятий, в основном, зависит от своевременного выполнения плановых профилактических ветеринарно-санитарных мероприятий и, в первую очередь, дезинфекционных.

Успешное проведение дезинфекционных мероприятий определяется обеспеченностью практики высокоэффективными препаратами, их ассортиментом и экологической безопасностью для внешней среды.

- Ведутся ли новые разработки в этом направлении казахстанскими учеными?

- На сегодняшний день, к сожалению, в Казахстане слабо налажена разработка и производство отечественных дезинфицирующих средств для нужд ветеринарной службы. Об этом свидетельствует то, что рынок Казахстана может предложить небольшой список отечественных дезинфицирующих препаратов, в основном большой объем закупа производится из России и Европы. Также в последнее время известны случаи формирования резистентности даже к широко применяемым дезинфектантам на основе ЧАС и других многокомпонентных препаратов.

В связи с этим, разработка и внедрение новых препаратов со сложным составом, экологически безопасных отечественных дезинфектантов, высокоэффективных и нетрудоемких технологий на их основе, обеспечивающих дезинфекцию животноводческих и птицеводческих комплексов, а также производственных помещений предприятий перерабатывающих отраслей, является актуальной научной проблемой.

В настоящее время в лаборатории «Ветеринарная санитария и гигиена на объектах ветеринарного надзора» Казахского национального аграрного исследовательского университета нашей научно-исследовательской группой ведутся научно-исследовательские работы по разработке экологически безопасных и малотоксичных дезинфицирующих препаратов в рамках научного проекта грантового финансирования для молодых ученных 2021-2023 гг. по линии МОН РК.

Цель нашего исследования - разработка и внедрение отечественных, многокомпонентных, экологически безопасных дезинфицирующих средств для профилактики и ликвидации инфекционных болезней на основе безопасных соединений, обеспечивающих эффективное обеззараживание, экологическую чистоту проводимых мероприятий на различных социальных объектах и объектах ветеринарного надзора.

Для определения синергизма составных компонентов разрабатываемых дезинфицирующих композиций была изучена бактерицидная активность различных химических соединений и их сочетаний в отношении кишечной палочки и золотистого стафилококка. В процессе проведенных лабораторных исследований нами было установлено, что отобранные многокомпонентные дезинфицирующие композиции обладают более высокой бактерицидной активностью, по сравнению с применением компонентов в отдельности. В дальнейшем планируется изучение токсикологических свойств разрабатываемых дезинфицирующих средств и сравнительная оценка эффективности разработанных дезинфицирующих средств с существующими аналогами с учетом особенностей объектов дезинфекции.

- Назовите самый эффективный метод дезинфекции против коронавируса?

-С целью профилактики и борьбы с инфекциями, вызванными коронавирусами, проводят профилактическую и очаговую (текущую, заключительную) дезинфекцию. Для проведения дезинфекции применяют средства, зарегистрированные в установленном порядке.

Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%), кислородактивные (перекись водорода - в концентрации не менее 3,0%), катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) - четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%), третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%), полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%), спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей - изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75% по массе).

Самыми эффективными способами дезинфекции против коронавируса являются влажный и аэрозольный методы дезинфекции. При аэрозольной дезинфекции идёт активное обеззараживание воздуха, этот момент немаловажен, так как основным путем передачи является воздушно-капельный.

Поэтому, создание стойкого антимикробного режима на различных социальных объектах и объектах ветеринарного надзора путем разработки и внедрения в общую практику безопасных средств дезинфекции, обеспечивают их благополучие от болезней инфекционного характера.

- Благодарю за интервью!