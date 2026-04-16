Дежурство в дачных массивах Петропавловска усилили из-за паводка
В Петропавловске уровень реки Есиль продолжает расти, и в ближайшие дни существует риск выхода реки из берегов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Филиал РГП «Казгидромет» по Северо-Казахстанской области объявил предупреждение. По данным гидрологов, за прошедшие сутки в районе Петропавловска уровень воды в реке Есиль поднялся на 26 см и достиг 902 см. До опасной отметки остается 40 см. Если уровень воды достигнет этой отметки, река Есиль выйдет из берегов и начнет разливаться, поэтому существует риск затопления дачных участков и автомобильной дороги.
В этой связи департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области и областной департамент полиции усилили контроль на дачных участках, расположенных в пойме реки Есиль.
По данным ДЧС СКО, с владельцами дачных участков заранее проведена разъяснительная работа, им было рекомендовано временно покинуть свои участки. Подобные меры ежегодно реализуются в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций.
Также спасатели и сотрудники полиции перешли на усиленный режим работы и организовали круглосуточные дежурные посты. Территория патрулируется, а ситуация контролируется с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Ранее сообщалось о снижении уровня воды в Сергеевском водохранилище в СКО.