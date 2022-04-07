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    13:53, 07 Апрель 2022 | GMT +6

    «Дежурные» ЦОНы открылись в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 6 апреля работают «дежурные» ЦОНы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Фронт-офисы филиала государственной корпорации «Правительство для граждан» по Алматы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 часов. Однако работающие горожане жалуются, что не успевают получить госуслуги.

    В связи с пожеланиями услугополучателей в городе Алматы с 6 апреля начали работать «дежурные ЦОНы».

    Граждане, не успевшие получить услуги с 09:00 до 18:00, могут обратиться в Алмалинский районный ЦОН, расположенный по адресу: улица Бөгенбай батыра, 221. Все услуги, кроме документирования, оказываются до 20:00 часов.

    Для автовладельцев работает дольше на два часа Специализированный отдел №5 по обслуживанию населения, расположенный в Турксибском районе, Кульджинское шоссе, 9 км.

    Напоминаем, что 90% государственных услуг можно получить в электронном виде.

    Теги:
    ЦОН Правительство для граждан Общество Алматы
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