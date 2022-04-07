«Дежурные» ЦОНы открылись в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 6 апреля работают «дежурные» ЦОНы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фронт-офисы филиала государственной корпорации «Правительство для граждан» по Алматы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 часов. Однако работающие горожане жалуются, что не успевают получить госуслуги.

В связи с пожеланиями услугополучателей в городе Алматы с 6 апреля начали работать «дежурные ЦОНы».

Граждане, не успевшие получить услуги с 09:00 до 18:00, могут обратиться в Алмалинский районный ЦОН, расположенный по адресу: улица Бөгенбай батыра, 221. Все услуги, кроме документирования, оказываются до 20:00 часов.

Для автовладельцев работает дольше на два часа Специализированный отдел №5 по обслуживанию населения, расположенный в Турксибском районе, Кульджинское шоссе, 9 км.

Напоминаем, что 90% государственных услуг можно получить в электронном виде.