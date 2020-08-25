Действующая Конституция является основой всех происходящих в Казахстане преобразований - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Действующая Конституция уже в течение четверти века является основой всех происходящих в Казахстане преобразований. Об этом заявил ведущий научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Ермек Токтаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«25 лет назад на республиканском референдуме была принята действующая Конституция Республики Казахстан. Принятие нового Основного Закона страны означало создание фундамента для построения будущего, модернизации страны в соответствии с велением времени. В изменении окружающего мира, в непрерывной динамике социальных процессов необходим постоянный ориентир, с которым можно будет соизмерять достижения нации и планировать ее будущее. Таким ориентиром, маяком, фундаментальной основой выступает Конституция. Действующая Конституция уже в течение четверти века является основой всех происходящих в Казахстане преобразований. И её потенциал далеко не исчерпан, с опорой на Основной Закон принимаются долгосрочные программы развития Казахстана», - отметил Ермек Токтаров.

Он напомнил, что в 2017 году Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев выступил с Посланием народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», где обозначил основные направления развития страны на будущее. Причем это выступление было реакцией на динамично меняющуюся ситуацию в мире.

«Как отметил Елбасы: «это новая глобальная реальность, и мы должны ее принять». Сегодня привычный нам мир сталкивается с новыми вызовами – экономическими, геополитическими и эпидемиологическими. Мы являемся свидетелями интенсификации процессов политической дезинтеграции (Brexit), глобальной пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией (SARS-CoV-2), нестабильности финансового рынка. Подобные вызовы требуют принятия серьёзных решений, которые, по сути, будут формировать новый мир, принципиально иную глобальную реальность», - утверждает Ермек Токтаров.

По его словам, заданный Елбасы новый политический курс на Третью модернизацию Казахстана нацелен на достижение динамичной стабильности Казахстана. Стремление к глобальной конкурентоспособности, основанной на экономическом развитии и политической модернизации, требует пересмотра тактики действий в условиях глобального «шторма». Важно не терять поставленного курса и цели на развитие, постоянно сверять действия и принимаемые решения с основополагающими принципами нации, заложенными в Конституции.

Основополагающие принципы деятельности Республики Казахстан - общественное согласие и политическая стабильность, экономическое развитие на благо всего народа, казахстанский патриотизм, решение наиболее важных вопросов государственной жизни демократическими методами. Эти принципы универсальны, непреложны, применимы в любое время и в любой ситуации.

«Опыт стран ближнего зарубежья показывает, что не только власть, но и протестный электорат ссылаются на Конституцию как на источник стабильности и перемен одновременно. Многомерность, глубина и сила, заключенные в Основном Законе, способны давать импульсы социальным процессам в течение долгого времени», - добавил эксперт.