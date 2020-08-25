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Действующая Конституция является основой всех происходящих в Казахстане преобразований - эксперт

25 Августа 2020 18:51
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Действующая Конституция является основой всех происходящих в Казахстане преобразований - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Действующая Конституция уже в течение четверти века является основой всех происходящих в Казахстане преобразований. Об этом заявил ведущий научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Ермек Токтаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«25 лет назад на республиканском референдуме была принята действующая Конституция Республики Казахстан. Принятие нового Основного Закона страны означало создание фундамента для построения будущего, модернизации страны в соответствии с велением времени. В изменении окружающего мира, в непрерывной динамике социальных процессов необходим постоянный ориентир, с которым можно будет соизмерять достижения нации и планировать ее будущее. Таким ориентиром, маяком, фундаментальной основой выступает Конституция. Действующая Конституция уже в течение четверти века является основой всех происходящих в Казахстане преобразований. И её потенциал далеко не исчерпан, с опорой на Основной Закон принимаются долгосрочные программы развития Казахстана», - отметил Ермек Токтаров.

Он напомнил, что в 2017 году Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев выступил с Посланием народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», где обозначил основные направления развития страны на будущее. Причем это выступление было реакцией на динамично меняющуюся ситуацию в мире.

«Как отметил Елбасы: «это новая глобальная реальность, и мы должны ее принять». Сегодня привычный нам мир сталкивается с новыми вызовами – экономическими, геополитическими и эпидемиологическими. Мы являемся свидетелями интенсификации процессов политической дезинтеграции (Brexit), глобальной пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией (SARS-CoV-2), нестабильности финансового рынка. Подобные вызовы требуют принятия серьёзных решений, которые, по сути, будут формировать новый мир, принципиально иную глобальную реальность», - утверждает Ермек Токтаров.

По его словам, заданный Елбасы новый политический курс на Третью модернизацию Казахстана нацелен на достижение динамичной стабильности Казахстана. Стремление к глобальной конкурентоспособности, основанной на экономическом развитии и политической модернизации, требует пересмотра тактики действий в условиях глобального «шторма». Важно не терять поставленного курса и цели на развитие, постоянно сверять действия и принимаемые решения с основополагающими принципами нации, заложенными в Конституции.

Основополагающие принципы деятельности Республики Казахстан - общественное согласие и политическая стабильность, экономическое развитие на благо всего народа, казахстанский патриотизм, решение наиболее важных вопросов государственной жизни демократическими методами. Эти принципы универсальны, непреложны, применимы в любое время и в любой ситуации.

«Опыт стран ближнего зарубежья показывает, что не только власть, но и протестный электорат ссылаются на Конституцию как на источник стабильности и перемен одновременно. Многомерность, глубина и сила, заключенные в Основном Законе, способны давать импульсы социальным процессам в течение долгого времени», - добавил эксперт.


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#История Казахстана   #Дата   #Конституция   #Общество  
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Серик Сабеков

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