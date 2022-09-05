Действует штаб по сбору информации о пострадавшем в пожаре в Костанайской области бизнесе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» создан штаб для подсчета ущерба и помощи пострадавшим от пожара в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НПП.

«Ежедневно будет формироваться сводная информация. В пострадавший регион будет направлена экспертная комиссия для проведения оценки ущерба, в случае расхождения официальных данных и фактического ущерба будет организован сбор финансовых средств пострадавшему бизнесу для возмещения фактического ущерба», - сказал первый заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Максат Кикимов.

Достигнута договоренность с фондом «Күшімiз бірлікте» для организации сбора и выплат пострадавшим.

Пострадавшие и желающие оказать помощь могут связаться по телефонам сall– центра НПП 1432 и сотрудников РПП: + 7 777 037 77 78 , +7 705 153 91 07, +7775 963 10 00.

По предварительным данным в настоящее время пострадало три объекта общепита, расположенных вдоль трассы. Один из них – не действующий.

«Атамекен» призывает предпринимателей после появления возможности доступа к своим предприятиям тщательно фиксировать на фото и видео масштаб и характер ущерба, готовить доказательства для дальнейшего обращения за помощью. Своими силами, предварительно, составлять акты ущерба.

Также штабом проводится работа по оказанию помощи пострадавшему населению.

«Призываем бизнес присоединяться к сбору. В регионах объявляется сбор вещей и продовольствия в помощь населению. Координацией в каждом регионе занимается региональные палаты предпринимателей, а продовольствие, теплые вещи будут машинами доставляться в Костанайскую область. Желающие оказать помощь пострадавшим могут также обращаться в сall– центр НПП 1432», - добавил он.

Пожар в Костанайской области тушат уже более суток. Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. На месте пожара создан оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы. С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. 1841 человек эвакуировали . Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. Сегодня пожары в жилых домах в селах Аманкарагай и Озерное локализовали . В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб .











