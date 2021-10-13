Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Действия стран и правительств все еще могут влиять на изменения климата – Глава государства

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
13 Октября 2021, 17:42
Действия стран и правительств все еще могут влиять на изменения климата – Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал объединить усилия в деле подготовки к изменению климата и снижению вредных выбросов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует четко понимать – точка невозврата еще не пройдена, действия стран и правительств все еще могут влиять на изменения климата и его стабилизацию. Казахстан признает наличие общей ответственности в достижении глобальной температуры Парижского соглашения. Несмотря на значительную зависимость от природных ископаемых, которые являются источником энергии, занятости и фискальных доходов, Казахстан в числе первых стран объявил о достижении углеродной нейтральности к середине этого века», - сказал Касым-Жомарт Токаев на международной конференции «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана».

Ранее, Глава государства спрогнозировал снижение урожайности пшеницы вследствие климатических изменений. «По данным Программы развития ООН за 2020 год в условиях ожидаемого климата 2030 года, урожайность мировой пшеницы в среднем по семи исследуемым областям – Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области – составит 63% - 87% от ее современного уровня. Учитывая, что Казахстан является единственной страной-экспортером, это неизбежно создаст угрозу продовольственной безопасности всего региона», - отметил Президент.

Напомним, сегодня в Нур-Султане начала свою работу международная конференция «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана». В мероприятии принимают участие Президент Касым-Жомарт Токаев, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, также высокопоставленные лица ООН, международные эксперты, представители деловых кругов и гражданского общества.


ООН   Президент Казахстана   Экология   Природа   Международная деятельность РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС