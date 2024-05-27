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    20:03, 26 Май 2024 | GMT +6

    Действия Израиля несовместимы с международным правом — вице-канцлер Германии

    вице-канцлер Германии Роберт Хабек
    Фото: robert-habeck.de

    В субботу вице-канцлер Германии Роберт Хабек обвинил Израиль в нарушении международного права, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    Немецкий политик также выступил против операции Израиля в Рафах.

    — Они не должны этого делать. Израиль должен соблюдать международное право, — заявил политик в г. Берлине.

    Газета «Politico» пишет, что замечания Р. Хабека представляют собой изменение риторики высокопоставленных представителей Германии, которые ранее предупреждали Израиль не нападать на Рафах, но не хотели выдвигать такие прямые обвинения.

    — Другими словами, это действительно так то, что Израиль перешел черту, и он не должен этого делать, — сказал Р. Хабек, который также является министром экономики.

    Международный суд ООН постановил в пятницу, что Израиль должен «немедленно прекратить свое военное наступление» на Рафах в секторе Газа.

    Израиль проигнорировал это решение в субботу, осуществив интенсивные нападения на Рафах.

    Теги:
    Палестино-израильский конфликт Мировые новости Международные отношения Израиль Германия
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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