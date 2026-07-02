Действительно ли в селе ЗКО строят некачественные дома за счет бюджетных средств

В социальных сетях опубликована видеозапись, где говорится о некачественном строительстве жилых домов за счет государственных средств в селе Тайпак Акжайыкского района Западно-Казахстанской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщила общественный активист Алмагуль Иксанова, стены домов, которые возводятся в селе Тайпак, очень тонкие, в щели между кирпичами можно смотреть на улицу.

Для прояснения вопроса корреспондент агентства обратился в акимат Акжайыкского района. По сообщению акимата, показанный в видеоролике жилой дом не был построен за счет средств бюджета местного исполнительного органа и по его заказу. Указанный жилой дом считается частной собственностью физического лица.

В 2026 году было запланировано купить жилые дома в селе Тайпак с целью обеспечения жильем граждан, относящихся к социально уязвимым группам населения. Покупка жилых домов осуществляется, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, через веб-портал. В конкурсе могут участвовать собственники жилых домов, построенных за счет их собственных средств, соответствующих требованиям технических спецификаций, со своими ценовыми предложениями. В соответствии с требованиями технических спецификаций общая площадь одного жилого дома должна быть, по меньшей мере, 60 квадратных метров.

— Стены жилого дома должны быть построены из керамзитовых блоков, экоблоков или силикатного кирпича. Если жилой дом построен из керамзитовых блоков или экоблоков, его наружные стены обязательно должны быть обложены теплоизоляцией и кирпичом. Вместе с тем, жилой дом должен быть полностью подключен ко всем сетям инженерно-коммунальной инфраструктуры, — говорится в официальном ответе акимата.

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