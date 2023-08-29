Деятелей спорта наградил Национальный олимпийский комитет РК в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Национальный олимпийский комитет РК продолжает проводить специальные спортивные события в рамках празднования 30-летнего юбилея Олимпийского движения в Казахстане. Торжественная церемония награждения деятелей спорта состоялась в области Абай. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Область Абай образована в 2022 году. Однако, несмотря на свою молодость, регион имеет богатую спортивную историю со своими героями. Именно в этой области проживает знаменитый тренер Ром Ильматов, посвятивший всю свою жизнь греко-римской борьбе и воспитавший немало чемпионов. За область также выступает призер Кубка мира - четырехкратная чемпионка Азиатских игр Галина Вишневская-Шепоренко (биатлон).

В рамках специального мероприятия состоялось чествование ветеранов и деятелей спорта, выдающихся спортсменов и тренеров, которые внесли значительный вклад в развитие олимпийского движения в Республике Казахстан за прошедшие 30 лет. Каждый из них оставил глубокий след в истории казахстанского спорта.

Юбилейными медалями и дипломами были награждены легендарный тренер по греко-римской борьбе Ром Ильматов, чемпионка Азии по дзюдо Гульжан Исанова, тренер по тяжелой атлетике Анатолий Лю-Ши, серебряный призер чемпионата мира по дзюдо Ерлан Серикжанов.

Делегация НОК РК планирует посещение всех регионов Казахстана в рамках юбилейных мероприятий. Торжественные акции пройдут с участием именитых спортсменов, ветеранов и деятелей спорта.

Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан (НОК РК) был создан 3 февраля 1990 года. В 1992 году НОК РК был официально зарегистрирован, а в 1993 году получил признание Международного олимпийского комитета.