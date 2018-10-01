Деятельность профсоюзов сохранила в Казахстане 2,8 миллионов рабочих мест

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане проводится внеочередной XXV съезд Федерации профсоюзов Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обращаясь к участникам мероприятия, Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова зачитала приветственное письмо Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В своем слове Глава государства, в частности, обратил внимание на тот факт, что казахстанские профсоюзы способствовали сохранению рабочих мест 2,8 миллионам казахстанцам. По мнению Нурсултана Назарбаева, сегодня казахстанские профсоюзные организации успешно защищают права трудящихся и улучшают условия и безопасность труда.

«Нашим главным лозунгом является «Стабильное предприятие - стабильное общество - стабильная страна!». Стабильность является главной ценностью любого общества. Если работник чувствует, что предприятие стабильно развивается, что он юридически защищен и окружен социальной заботой, то и дела в семье у такого работника будут идти хорошо. Это взаимосвязанный процесс», - заявил в своей речи председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан Бакытжан Абдирайым, обращаясь к участникам съезда.

Выступили делегаты съезда, представляющие отраслевые профсоюзы из разных регионов Казахстана. К собравшимся обратились председатель профкома АО «Локомотив құрастыру зауыты» Нурлыбек Жумаш, работник АО «Мангистаумунайгаз» Анара Нугманова, методист отдела образования Каркаралинского района Карагандинской области Николай Смолин и председатель Профсоюзного центра Жамбылской области Мейрамбек Толепберген.

Напомним, сегодня в Астане начал свою работу внеочередной XXV Съезд Федерации профсоюзов Республики Казахстан.

Обращаясь к участникам мероприятия, Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова зачитала приветственное письмо Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

По словам Главы государства, Федерация профсоюзов совместно с работодателями должна стать движущей силой социальной адаптации казахстанцев к новым условиям Четвертой промышленной революции.

В своем выступлении председатель Федерации профсоюзов РК Бакытжан Абдирайым заявил о том, что главным лозунгом Федерации профсоюзов РК является «Стабильное предприятие - стабильное общество - стабильная страна!».

Перед собравшимися выступили министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова и национальный координатор Международной организации труда в Казахстане Талгат Умиржанов.

Всего в работе съезда Федерации профсоюзов РК принимают участие более 200 делегатов, представляющие отраслевые профсоюзные организации из всех регионов Казахстана, и гости мероприятия.