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Деятельность маслихатов должна быть максимально публичной и открытой – Дарига Назарбаева
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все больше граждан проявляет инициативу, готовность и желание приносить общественную пользу. Об этом заявила председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева, выступая на республиканской конференции, посвященной 25-летию образования маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Местное самоуправление предполагает активное вовлечение общества в решение местных проблем. Все больше граждан проявляет инициативу, готовность и желание приносить общественную пользу. Это значит, что деятельность маслихатов должна быть максимально публичной и открытой», - сказала Дарига Назарбаева.
Спикер Сената призвала использовать в работе современные коммуникационные технологии.
«Надо открыто обсуждать с населением имеющиеся проблемы и вместе с гражданами добиваться их решения. Большие возможности здесь создают современные коммуникационные технологии», - подчеркнула Дарига Назарбаева.
Ранее она сообщила, что в 2020 году планируется передать из республиканского бюджета в местные бюджеты субвенций на сумму более 2 триллионов тенге.
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