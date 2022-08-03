3 Августа 2022 10:38

Деятельность финансовой пирамиды «Innova Gold» пресекли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Деятельность финансовой пирамиды «Innova Gold» пресечена департаментом АФМ по городу Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Общее количество вкладчиков составляет более 1 300 человек, ущерб от деятельности финансовой пирамиды устанавливается. В отношении организатора санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 2-х месяцев», - сообщили в АФМ.