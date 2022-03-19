Деятельность АНК: новые инициативы поддержала Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева поддержала новые инициативы в рамках реализации поручений Главы государства в ходе расширенного заседания Совета Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-президент общественного объединения «Халықаралық Қазақ тілі қоғамы» Максим Рожин на заседании предложил создать площадку «АНК-медиа».

«Сегодня высказываются много предложений. Со своей стороны я также хочу предложить хорошую идею касательно работы Ассамблеи народа Казахстана, так как я являюсь специалистом в медиа-сфере. Считаю необходимым в формате «АНК-медиа» привлечь молодежь на тему «Как реализовать Послание Президента», при этом укрепляя дружбу народов. Думаю, что нужно активизировать проект в этом направлении. Уверен, что молодежь, которая имеет отношение к медиа-сфере, будет активно в этом участвовать», предложил Максим Рожин во время расширенного заседания Совета АНК.

В свою очередь заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева поддержала данную инициативу.

«Я всецело поддерживаю предложение Максима Рожина о создании платформы «АНК-медиа». Потому что важно показывать ту большую работу, которую делает каждый из вас и все институты АНК», - прокомментировала Аида Балаева.

Также Аида Балаева предложила разработать типовой план работы структурных подразделений АНК.

«Есть прекрасные институты - экспертный совет АНК. Думаю, что с учетом всех тезисов Послания Главы государства важно, чтобы мы коллегиально сделали типовой план работы всех структурных подразделений АНК. Высказать инициативу, разработать планы - одно, а успешная реализация и контроль их исполнения - очень важный аспект. Все предложения нужно внести в проекты планов», - обратилась она во время расширенного заседания.

Также важным вопросом, по мнению Аиды Балаевой, является озвученное предложение о создании кадрового резерва АНК.

«Мы должны создавать школу лидерства АНК. Мы должны формировать пул молодых и энергичных граждан, которые будут дальше работать, выполняя миссии наших институтов», - отметила она.



