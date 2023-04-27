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Деятельность АНК будет ориентироваться на интеркультурализм – Зарема Шаукенова

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
27 Апреля 2023, 20:12
Деятельность АНК будет ориентироваться на интеркультурализм – Зарема Шаукенова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана, академик НАН РК, доктор социологических наук, профессор Зарема Шаукенова прокомментировала завершившуюся сегодня сессию АНК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акцент в деятельности Ассамблеи народа Казахстана будет сделан на таких принципах политики интеркультурализма, как поиск общих ценностей и интересов всех групп населения; преодоление культурных и этнических границ в процессе укрепления гражданской идентичности и совместной деятельности; противодействие тенденциям создания замкнутых этнокультурных сообществ; социально-культурная интеграция этносов в единую гражданскую нацию. И этот тезис об укреплении гражданской идентичности был четко артикулирован и аргументирован Главой государства в его выступлении на сессии Ассамблеи народа Казахстана», - сказала Зарема Шаукенова.

По ее словам, интеркультурализм возник и в настоящее время разрабатывается как политика, направленная на решение сложнейших, животрепещущих вопросов развития современного мира, в том числе играющих жизненно важную роль для строительства справедливого Казахстана.

Интеркультурализм – это концепция гражданской, социальной и культурной интеграции полиэтнических сообществ. Концепция интеркультурализма рассматривает социокультурную интеграцию как динамичный процесс формирования культурного пространства гражданской консолидации на основе диалога и комплементарного интеркультурного взаимодействия.

«Именно такой путь достижения и укрепления общенационального единства рассматривался как оптимальный для строительства Нового Казахстана в Послании Главы государства КК. Токаева народу Казахстана 16 марта 2022 года Новый Казахстан: путь обновления и модернизации: «В Новом Казахстане мы должны неизменно следовать принципу «разные взгляды, но единая нация»… Высокая культура диалога и компромисса станет одним из главных факторов укрепления гражданской солидарности в нашей стране», - отметила спикер.

Согласно интеркультурной парадигме, процессы интеграции и социальной консолидации должны разворачиваться по преимуществу в коммуникативном пространстве гражданского общества, межличностных отношений.

«Ключевой тезис выступления Главы государства – формирование и развитие естественно-историческим путем на основе социально-политической, экономической и духовной общности общенациональной идентичности. Гражданская идентичность, основанная на социальной, экономической и культурной интеграции, лишённая какого-либо ассимиляционного подтекста, но подчиняющейся принципу и механизму взаимности. Союз свободных и ответственных граждан. Мы одна большая единая казахская семья, в которой каждый этнос вносит свой бесценный вклад в укрепление дружбы, гармонии и согласия», - заключила З. Шаукенова.


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