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Деятельность 12 интернет-казино пресекли в Алматинской области

14 Февраля 2023, 14:44
Деятельность 12 интернет-казино пресекли в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Алматинской области в ходе мониторинга интернета выявила и пресекла деятельность 12 интернет-казино, доступ к которым есть на всей территории страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным прокуратуры области, несмотря на законодательный запрет деятельности электронных и интернет-казино на территории республики, сайты в режиме онлайн организовывали проведение азартных игр.

«Аналогичным способом заблокированы другие незаконные интернет-сайты, которые занимались рекламой и пропагандой наркотических средств, порнографических материалов, изготовлением поддельных чеков платежных систем, пропагандой суицидов и объявлений об устройстве на работу «наркокурьерами», - проинформировали в пресс-службе надзорного органа.

Прокуратура Алматинской области проводит надзорное-профилактическое мероприятие «Киберпатруль», которое направлено на создание безопасного интернет-пространства.


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