Девятнадцать теплоэлектроцентралей находятся в «красной зоне» в Казахстане

9 Января 2023, 12:43

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сколько теплоэлектроцентралей находятся в «красной зоне» в РК сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, отвечая на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в стране функционируют 37 теплоэлектроцентралей. Из них 12 находятся в коммунальной собственности (в городах Астана, Актау, Семей, Костанай, Кентау, Уральск, Аркалык, Шахтинск, Кызылорда, Тараз), три – в квазигосударственном секторе (АО«АлЭС») и 22 – в частной собственности. В 25 теплоэлектроцентралях основное топливо-уголь, в 11 теплоэлектроцентралях – газ и одна ТЭЦ на мазуте. На 37 ТЭЦ работают 190 паровых котлов, 41 водогрейных котлов, 132 паровых турбин и пять газовых турбин. Минэнерго провело анализ технического состояния 37 ТЭЦ, классифицировало их по группам риска и разработало планы первоочередных действий. Так, в «красную зону» (высокая степень риска) вошли 19 ТЭЦ, «желтую» (средняя степень риска) - 11 ТЭЦ и «зеленую» (низкая степень риска) – 7 ТЭЦ», - говорится в ответе главы Правительства.

Согласно опубликованным данным, в «красную» зону риска входят ТЭЦ в городах: Аркалык – 1, Кентау – 1, Кызылорда – 1, Уральск – 1, Степногорск – 1, Темиртау – 2, Павлодар – 1, Актау – 1, Шахтинск – 1, Риддер – 1, Рудный – 1, Балхаш – 1, Жезказган – 1, Усть-Каменогорск – 1, Петропавловск – 1, Семей – 1, Экибастуз – 1, Тараз – 1; в зоне риска: Алматы – 2, Павлодар – 1, Актау – 1, Караганда – 2, Текели – 1, Шымкент – 1, Костанай – 1, Атырау – 1; зоны зеленого риска Алматы – 1, Уральск – 1, Павлодар – 1, Астана – 1, Актобе – 1.