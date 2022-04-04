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    18:18, 03 Апрель 2022 | GMT +6

    Девятилетний ребёнок утонул в ливневом канале в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Караганде произошел несчастный случай. На одной из улиц города в ливневом канале утонул 9-летний ребёнок, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 15:45 на пульт «112» поступило сообщение от очевидцев что во время игры один из детей утонул в ливневом канале открытого типа. Трагедия произошла возле дома по улице Серова», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

    Спустя час после вызова спасатели извлекли тело мальчика 2012 г.р.

    Соболезнования родителям ребёнка выразили в ДЧС области и в городском акимате.

    «Сегодня в Сортировке произошёл несчастный случай, 9-летний мальчик погиб играя в ливневом канале, предназначенном для сбора талых вод. Акимат города Караганды выражает искренние соболезнования родным, близким и окажет помощь в организации похорон», - говорится в сообщении.

    ДЧС Карагандинской области напоминает, чтобы уберечь ребенка от несчастных случаев:

    - Не отпускайте детей без присмотра.

    - Родители всегда должны знать где находится ребенок, с кем и когда планирует вернуться домой.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Карагандинская область Происшествия
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