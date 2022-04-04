Девятилетний ребёнок утонул в ливневом канале в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Караганде произошел несчастный случай. На одной из улиц города в ливневом канале утонул 9-летний ребёнок, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В 15:45 на пульт «112» поступило сообщение от очевидцев что во время игры один из детей утонул в ливневом канале открытого типа. Трагедия произошла возле дома по улице Серова», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Спустя час после вызова спасатели извлекли тело мальчика 2012 г.р.

Соболезнования родителям ребёнка выразили в ДЧС области и в городском акимате.

«Сегодня в Сортировке произошёл несчастный случай, 9-летний мальчик погиб играя в ливневом канале, предназначенном для сбора талых вод. Акимат города Караганды выражает искренние соболезнования родным, близким и окажет помощь в организации похорон», - говорится в сообщении.

ДЧС Карагандинской области напоминает, чтобы уберечь ребенка от несчастных случаев:

- Не отпускайте детей без присмотра.

- Родители всегда должны знать где находится ребенок, с кем и когда планирует вернуться домой.