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Девятиклассница сбежала из дома  в Туркестанской области

31 Октября 2019 10:12
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Девятиклассница сбежала из дома  в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Туркестанские полицейские нашли и вернули домой учащуюся 9 класса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

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«В Ордабасынский РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что пропал без вести ее несовершеннолетия дочь, 2005 г.р., утром ушла в школу и домой не вернулась. Полицейские сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Опросили очевидцев и родственников, а также проверили места возможного появления школьницы. В результате в течение суток оперативники вышли на ее след и обнаружили девочку на одной из съемных квартир в Шымкенте», - сообщили в полиции.


Как отметили в ведомстве, после проведения бесед с психологами стражи порядка вернули школьницу родителям. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.



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Ключевые слова: Туркестанская область, Происшествия,
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