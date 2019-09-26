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Девятиэтажный дом строят для медработников в Атырау

26 Сентября 2019 20:53
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Девятиэтажный дом строят для медработников в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Девятиэтажный дом строят для медработников в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Дом на 297 квартир - это жилой комплекс, который строится в новом микрорайоне «Нурсая». Общая площадь - 20 тысяч кв. м. Общая стоимость проекта – 3,3 млрд тенге. Квартиры будут реализовываться работникам сферы медицины по списку, предоставленному уполномоченной организацией. На данный момент заключены договоры купли-продажи на 31 квартиру. Продажа жилья будет происходить через «Жилстройсбербанк». Первый взнос составляет 20% от стоимости жилья, средняя годовая ставка по кредиту – 6%. Стоимость квадратного метра жилья оценивается в 180 тысяч тенге», - сообщили в пресс-службе городского акимата.

Проинформировав, что сдача в эксплуатацию намечена до конца текущего года.

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Ключевые слова: Атырауская область, Строительство, Здравоохранение,
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Автор:

А. Соколов

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