Девятиэтажный дом строят для медработников в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Девятиэтажный дом строят для медработников в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дом на 297 квартир - это жилой комплекс, который строится в новом микрорайоне «Нурсая». Общая площадь - 20 тысяч кв. м. Общая стоимость проекта – 3,3 млрд тенге. Квартиры будут реализовываться работникам сферы медицины по списку, предоставленному уполномоченной организацией. На данный момент заключены договоры купли-продажи на 31 квартиру. Продажа жилья будет происходить через «Жилстройсбербанк». Первый взнос составляет 20% от стоимости жилья, средняя годовая ставка по кредиту – 6%. Стоимость квадратного метра жилья оценивается в 180 тысяч тенге», - сообщили в пресс-службе городского акимата.

Проинформировав, что сдача в эксплуатацию намечена до конца текущего года.