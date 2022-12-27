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Девять законопроектов внесут в Парламент РК до конца декабря

27 Декабря 2022, 11:35
Девять законопроектов внесут в Парламент РК до конца декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О ходе исполнения плана законопроектных работ Правительства РК на 2022 год сообщил министр юстиции РК Канат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«План законопроектных работ Правительства на 2022 год предусматривал разработку и внесение в Мажилис Парламента 26 законопроектов, 4 законопроекта исключены из плана в течение года, в связи с оперативной реализацией поручений Главы государства», - сказал Канат Мусин.

Министр добавил, что в течение года в план были внесены корректировки по шести постановлениям Правительства.

По 9 законопроектам были перенесены сроки внесения в Министерство юстиции, Правительство и Парламент.

«Это законопроекты по вопросам здравоохранения, государственной службы, местного самоуправления, блочного бюджета, теплоэнергетике и внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс», - уточнил Канат Мусин.

Согласно озвученным данным, на сегодня из 22 законопроектов 4 подписаны Главой государства, 9 — находятся на рассмотрении Парламента, 9 законопроектов находятся на рассмотрении Правительства, которые планируются до конца декабря текущего года внести в Парламент.

По информации государственных органов разработчиков (МЭ, МТСЗН, МНЭ), планируется своевременное внесение 9 законопроектов находящиеся на рассмотрении Правительства.

«Таким образом, после внесения 9 законопроектов в декабре текущего года в Парламент план будет исполнен в полном объеме», - заключил Канат Мусин.


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