2 Июня 2022 11:30

Девять водохранилищ построят в Казахстане до 2025 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для обеспечения дополнительных объемов воды до 2025 года построят девять новых водохранилищ с объемом накопления 1,7 кубокилометра. Об этом сообщил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Семь из восьми водохозяйственных бассейнов являются трансграничными. На объем поставки воды, кроме климатических факторов, сильно влияет водохозяйственная практика стран верховья. Нужды водных экосистем удовлетворяются по остаточному принципу в этих условиях. В этом главная причина проблем Арала и Балхаша. Из-за низкой эффективности использования воды в стране на единицу продукции тратится в три раза больше воды, чем в России и США, и в шесть раз больше, чем в Австралии», - сказал вице-министр экологии на ІІ Международном экологическом конгрессе ECOJER.

Серик Кожаниязов подчеркнул, что проблемные вопросы водного хозяйства решаются в рамках национальных проектов «Жасыл Қазақстан», «Сильные регионы – драйвер развития страны» и по развитию АПК до 2025 года.

«Для обеспечения дополнительных объемов воды до 2025 года будут построены девять новых водохранилищ с объемом накопления 1,7 кубокилометра», - добавил спикер.

Вице-министр экологии также сообщил о том, что в соответствии с поручением Президента ведется работа по разработке нового водного кодекса. По его словам, принятие нового водного кодекса и совершенствование законодательства создадут условия для сохранения водных ресурсов потенциала страны, внедрения мер экономического стимулирования водосбережения.



