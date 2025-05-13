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    15:13, 13 Май 2025 | GMT +5

    Девять водоемов Алматы признаны опасными для купания

    В Алматы усилены меры безопасности на водоемах в преддверии купального сезона, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Большая Алматинка
    Фото: wikipedia.org

    Начальник управления гражданской обороны ДЧС Алматы Куаныш Оспанов в ходе пресс-конференции в региональной службе коммуникаций сообщил, что на территории города и предгорных районов расположено 44 водоема, из которых 9 представляют опасность для купания:

    1. речка Большая Алматинка в микрорайоне Шанырак — Алатауский район;
    2. речка Большая Алматинка в микрорайоне Дархан — Алатауский район;
    3. речка Большая Алматинка (от Аль-Фараби-Навои до плотины) — Бостандыкский район;
    4. Первомайские пруды в микрорайоне Кемел — Жетысуский район;
    5. речка Малая Алматинка (поворот на Бутаковку) — Медеуский район;
    6. озеро Юннатское — Медеуский район;
    7. пруд в микрорайоне Карасу — Алатауский район;
    8. озеро Аэропортовское — Турксибский район;
    9. заводи реки Карасу (Шестуха) — Турксибский район.

    По словам спикера, разрешены для купания только четыре специально оборудованных зоны — западная и восточная части озера Сайран, зона отдыха «Гүлдер» и пляжная зона Роща «Баума».

    — Данные водоемы в настоящее время не заполнены водой, на озере Сайран с прошлого года проводится благоустройство прилегающей территории, завершение планируется в конце мая, вдоль БАК имени Д. Кунаева планируется капитальный ремонт с гидротехническими сооружениями, сейчас проводится конкурсные процедуры, — отметил Куаныш Оспанов.

    В целях обеспечения безопасности на воде департаментом проводятся рейдовые мероприятия с привлечением сотрудников полиции, спасателей РОСО, а также волонтеров. В прошлом году к административной ответственности за нарушение правил поведения у воды были привлечены 40 человек.

    — Если говорить в целом по республике у нас за период купального сезона происходит более 130 случаев гибели, а в Алматы в прошлом году летальных случаев зарегистрировано не было, — добавил Куаныш Оспанов.

    Также с прошлого года на участках семи наиболее опасных водоемов внедрены интеллектуальные камеры наблюдения, изображения с которых поступают в режиме реального времени на специальные компьютеры ДЧС, и на водно-спасательном посту РОСО. Кроме того, изображение с камер выведены на мобильные смартфоны сотрудников департамента.

    — Мы усилили и профилактическую работу с населением. Проводятся трансляции видеороликов на всех объектах образования, здравоохранения, в местах с массовым пребыванием людей, а также на смартбордах и ЛЭД экранах, расположенных вдоль дорог города, — заметил представитель ДЧС.

    Во избежание несчастных случаев, спасатели призывают граждан соблюдать следующие правила безопасности на воде:

    • не оставлять детей без присмотра у воды;
    • не умея плавать, не заходить в воду выше пояса;
    • во время купания не терять друг друга из виду;
    • не заплывать далеко от берега за буйки и знаки ограждения;
    • не прыгать в воду с лодок, мостов и причалов;
    • не купаться в ночное время.

    В апреле этого года сообщалось, что набережная озера Сайран в Алматы реконструирована на 90%. Все работы планируется завершить до конца мая этого года.

    Где в Казахстане самые грязные реки, читайте по ссылке.

    Теги:
    Вода Водные ресурсы Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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