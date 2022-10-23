Девять участков дорог закрыты в Акмолинской области и СКО из-за снегопада

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Для оперативной уборки снега на линии работает 18 единиц спецтехники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

В связи с обильными осадками в виде снега с 22:30 в Акмолинской области закрыты нижеперечисленные участки дорог (выезды с Кокшетау):

1) Астана-Петропавловск км 304-341

2) Кокшетау-Рузаевка 0-61 км

3) Обход г. Кокшетау 0-18 км

4) Кокшетау-Омск 2-50 км

5) Кокшетау-Атбасар 0-48км.

Также в СКО в связи с обильными осадками в виде снегопада, с 22:50 закрыты участки дорог:

1) Астана-Петропавловск км 341 -392(гр. Акмолинской области до с. Рощинское)

2) Кокшетау-Рузаевка 61-196 км (гр. Акмолинской области до с. Рузаевка)

3) Кокшетау-Омск 50-85 км (гр. Акмолинской области до с. Чкалово).

Ранее сообщалось, что в столице и девяти регионах Казахстана ожидается штормовая погода. 23 октября ночью на севере Акмолинской области ожидается сильный снег. На севере, востоке области ожидаются низовая метель, гололед, туман. Ветер северо-западный, западный, ночью на большей части области 15-20, на юго-востоке области порывы 25 м/с, днем на севере, юго-востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау 23 октября ночью ожидаются сильный снег, низовая метель, гололед, туман. Ветер северо-западный, западный 15-20 м/с.



