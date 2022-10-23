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    22:37, 22 Октябрь 2022 | GMT +6

    Девять участков дорог закрыты в Акмолинской области и СКО из-за снегопада

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Для оперативной уборки снега на линии работает 18 единиц спецтехники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

    В связи с обильными осадками в виде снега с 22:30 в Акмолинской области закрыты нижеперечисленные участки дорог (выезды с Кокшетау):

    1) Астана-Петропавловск км 304-341

    2) Кокшетау-Рузаевка 0-61 км

    3) Обход г. Кокшетау 0-18 км

    4) Кокшетау-Омск 2-50 км

    5) Кокшетау-Атбасар 0-48км.

    Также в СКО в связи с обильными осадками в виде снегопада, с 22:50 закрыты участки дорог:

    1) Астана-Петропавловск км 341 -392(гр. Акмолинской области до с. Рощинское)

    2) Кокшетау-Рузаевка 61-196 км (гр. Акмолинской области до с. Рузаевка)

    3) Кокшетау-Омск 50-85 км (гр. Акмолинской области до с. Чкалово).

    Ранее сообщалось, что в столице и девяти регионах Казахстана ожидается штормовая погода. 23 октября ночью на севере Акмолинской области ожидается сильный снег. На севере, востоке области ожидаются низовая метель, гололед, туман. Ветер северо-западный, западный, ночью на большей части области 15-20, на юго-востоке области порывы 25 м/с, днем на севере, юго-востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау 23 октября ночью ожидаются сильный снег, низовая метель, гололед, туман. Ветер северо-западный, западный 15-20 м/с.




    Теги:
    Регионы Казахстана Акмолинская область Северо-Казахстанская область Видео Дороги Петропавловск Погода Кокшетау Главная для mail.ru
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