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    12:07, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Девять убийств раскрыли полицейские за неделю в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане за неделю совершено 3 339 преступлений. Об этом сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неделю совершено 3 339 преступлений, 2 134 из них раскрыто в течение суток», - сказал Нурдильда Ораз.

    Было отмечено, что полицейскими раскрыто «по горячим следам» 9 убийств, 4 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 2 разбоя, раскрыто 32 грабежа, 508 краж чужого имущества.

    Также глава Департамента собственной безопасности Министерства внутренних дел РК Арман Саданов заявил в ходе брифинга о том, что в Алматы была задержана преступная группа, состоящая из действующих и бывших полицейских, которая продавала персональные данные граждан РК.

    Ранее в МВД сообщили о новых технологичных форматах работы для удобства связи с органами внутренних дел.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы
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