Девять убийств раскрыли полицейские за неделю в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане за неделю совершено 3 339 преступлений. Об этом сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 3 339 преступлений, 2 134 из них раскрыто в течение суток», - сказал Нурдильда Ораз.

Было отмечено, что полицейскими раскрыто «по горячим следам» 9 убийств, 4 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 2 разбоя, раскрыто 32 грабежа, 508 краж чужого имущества.

Также глава Департамента собственной безопасности Министерства внутренних дел РК Арман Саданов заявил в ходе брифинга о том, что в Алматы была задержана преступная группа, состоящая из действующих и бывших полицейских, которая продавала персональные данные граждан РК.

Ранее в МВД сообщили о новых технологичных форматах работы для удобства связи с органами внутренних дел.