Девять тысяч км дорог модернизировали в селах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О результатах реализации проекта «Ауыл - Ел бесігі» в 2019-2020 годы рассказал министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 2019-2020 годы в рамках действующих программных документов за счет всех источников в сельской местности реализовано более 12 тысяч проектов на общую сумму 618 млрд тенге», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

По его словам, в сфере жилищно-коммунального хозяйства реализовано 1225 проектов по модернизации 5,2 тысячи км инженерных сетей.

«В сфере развития социальной инфраструктуры осуществлено 2 218 проектов. Построено и отремонтировано 1 213 школ и детсадов, 234 фельдшерских пунктов, амбулаторий и поликлиник, 596 клубов, домов культуры и библиотек, 175 физкультурно-оздоровительных комплексов и спортзалов», - отметил министр.

В результате реализации 8 580 проектов по развитию транспортной инфраструктуры модернизировано 9 тысяч км внутрипоселковых дорог.