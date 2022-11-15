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Девять школ построят в Костанайской области до 2025 года

15 Ноября 2022, 23:00
Девять школ построят в Костанайской области до 2025 года
15 Ноября 2022, 23:00

Девять школ построят в Костанайской области до 2025 года

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области в рамках проекта «Комфортная школа» до 2025 года построят девять школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя областного управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам Мусагазиной, более 50% областного бюджета направляется на социальную сферу.

«Финансирование сферы образования в текущем году составило 149,6 млрд тенге. В этом учебном году распахнула свои двери для учеников школа с государственным языком обучения на 320 мест, продолжается строительство четырех школ на 2 080 мест. В рамках проекта «Комфортная школа» будут построены еще девять школ, что позволит улучшить качество образования и значительно сократить разницу между сельскими и городскими школами»,- сообщила руководитель ведомства.

В областном управлении образования уточнили, что в предварительном перечне проекта «Комфортная школа» действительно запланировано строительство еще девяти школ на 7 500 мест.

Из них строительство шести школ на 4800 мест начнется в 2023 году (в микрорайоне Береке-2 в Костанае - на 1200 мест, в Рудном - на 1200 мест, в микрорайоне Аэропорт города Костаная - на 900 мест, а также в поселке Заречное - на 900, в Аркалыке - на 300 мест и поселке Кушмурун - на 300 мест), трех школ на 2700 мест - в 2024 году (в микрорайоне Кунай-2 в Костанае - на 1200 мест, в Тобыле - на 1200 мест и в Житикаре - на 300 мест).


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