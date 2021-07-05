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    11:06, 05 Июль 2021 | GMT +6

    Девять регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 июля 2021 года, в «красной» зоне находятся гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская, Павлодарская области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19

    В «желтой» зоне: Алматинская, Актюбинская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.

    В «зелёной» зоне: Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.


    Теги:
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