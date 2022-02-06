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Девять пожаров потушили за сутки в ВКО

6 Февраля 2022 01:12
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Девять пожаров потушили за сутки в ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Девять пожаров потушили за сутки огнеборцы в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям области.

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В городе Семей произошло три пожара. По улице Сеитова горели деревянные конструкции стены возле печи на площади 2 квадратных метра. Несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации отопительной печи стало причиной пожара.

«По улице Шугаева в одноэтажной пристройке к двухэтажному зданию одного из ТОО горели деревянные конструкции кровли. Пожарными полностью ликвидировано загорание на площади 8 квадратных метров. Предварительная причина пожара - несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации отопительной печи», - рассказали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

По улице Западная в гараже, расположенном на территории частного жилого дома, загорелся автомобиль марки «Газ 2410», 1990 года выпуска. Огнеборцы ликвидировали огонь на площади 2 квадратных метра. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности. Аналогичный пожар произошел в районе Алтай, загорелся моторный отсек автомобиля «Mercedes GL» на площади 0,5 квадратных метров.

В Бородулихинском районе селе Орловка горели деревянные конструкции перекрытия хозпостройки, а также крыши бани, выполненной единым блоком. Пожарными пламя ликвидировано на общей площади 24 квадратных метров. Предварительная причина пожара - несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

В Кокпектинском районе, селе Улкен Бокен в летней кухне, пристроенной к жилому частному дому загорелись перегородки возле печи на площади 10 квадратных метров. Пожарными огонь полностью ликвидирован. Предварительная причина пожара - НТПБ при устройстве и эксплуатации отопительной печи.

В Аягозском районе во дворе жилого частного дома горел отсек двигателя, панель приборов, обшивка салона грузового автомобиля «Газель». Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.

В Усть-Каменогорске по улице Охотская горели деревянные конструкции стен, оконных, дверных блоков, перекрытия, кровли на общей площади 84 квадратных метров. Предварительные причины пожара - 1) неосторожное обращение с огнем, 2) поджог.

«В городе Риддер по улице Семенова в жилом трехэтажном доме в квартире, расположенной на втором этаже, в помещении спальни горели постельные принадлежности, мебель на площади 1,5 квадратных метров. В ходе разведки звеном газодымозащитной службы из квартиры спасен хозяин, 1960 года рождения. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем», - резюмировали в пресс-службе департамента.

ДЧС ВКО просит граждан обратить внимание на следующие правила:

· не перегружайте электросети и не оставляйте включенные электроприборы без присмотра;

· не допускайте неосторожности в обращении с огнем

· помните, что ни в коем случае нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и т.п.). Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не позволяйте детям самостоятельно их растапливать.

· не перекаливайте печь , помните, что топить печь более двух часов подряд нельзя. Топка печей должна прекращаться не менее чем за 2 часа до отхода проживающих ко сну.

Напомним, недавно в Катон-Карагайском районе ВКО произошел пожар, при котором едва не пострадали животные. В ликвидации были задействованы 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #Регионы   #МЧС   #Пожар   #ДЧС   #Спасение  
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