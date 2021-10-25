Девять пожаров потушили спасатели ВКО в минувшие выходные

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области за выходные дни произошло девять пожаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

В Абайском районе, в селе Караул, 23 октября в 12 часов 30 минут на открытой территории в металлическом вагончике горели деревянные конструкции внутренней обшивки стены, деревянные конструкции мебели. Спасателями оперативно ликвидирован огонь на площади 24 кв. м. Причина пожара - несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи.

В этот же день в Риддере произошел пожар в жилом доме на улице Островского. В двухкомнатной квартире на пятом этаже в помещении кухни горели детали бытовой техники и а также деревянные конструкции мебели. Спасатели даже задействовали автолестницу для тушения пожара на площади 12 кв. м. Причиной пожара послужил аварийный режим работы электрооборудования.

Атомобиль загорелся на ходу 23 октября в Зайсанском районе селе Айнабулак. В автомашине «Ауди 80» 1988 года выпуска горели сгораемые детали моторного отсека двигателя, панель приборов, салон автомобиля, покрышки колес. Огнеборцы справились с пожаром на площади 4 кв. м. Причина пожара - неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.

Чуть позже в этот же день в поселке Глубоковского района на улице Фрунзе во дворе жилого частного дома загорелись деревянные конструкции перекрытия бани. Пожарные справились с возгоранием на площади 8 кв.м. Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

24 октября, около 6 часов утра, в Кокпектинском районе во дворе жилого частного дома горело 22 тонны сена. Неосторожное обращение с огнем стало причиной случившегося.

В районе Алтай, в жилом частном доме барачного типа на двух хозяев, 24 октября горели деревянные конструкции кровли площади 20 кв. м. Несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования стало причиной пожара.

В этот же день в Семее в жилом частном двухуровневом доме горели деревянные конструкции кровли чердачного помещения, мебель, личные вещи, оконные проемы на общей площади 90 кв. м. Предварительная причина пожара - несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве эксплуатации печи.

По той же причине 25 октября в 00 часов 21 минуту в Жарминском районе во дворе жилого частного дома горела баня: деревянные конструкции кровли, внутренняя обшивка общей площади 5 кв.м.

В городе Алтае на улице Матросова 25 октября загорелся автомобиль марки «Нива Chevrolet». Пожарные справились с огнем на общей площади общей 5 кв. м. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.

ДЧС ВКО напоминает о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности:

1. Не пользоваться ветхой электропроводкой и во время устранить нарушения.

2. Не оставлять без присмотра включенные электроприборы, газовые приборы и перегружать электросеть.

3. Эксплуатируйте печи только с закрытыми дверцами. Для этого проверьте, чтобы запорный механизм был обязательно исправен. Не используйте для топки печей дрова, длина которых, превышает размеры топки.

4. Ни в коем случае не курить в постели, не проявлять небрежность к огню, не допускать нарушений правил пожарной безопасности в быту, иметь первичные средства пожаротушения в жилых домах и квартирах.

5. В целях предотвращения пожаров и улучшения противопожарного состояния автотранспортных средств, при проведении технических осмотров рекомендуется обратить особое внимание на герметичность соединения системы питания, надежность крепления электропроводки к элементам кузова и приборного щитка, правильность установки дополнительного электрооборудования.

При пожаре звонить 101 или 112, немедленно покинув задымленное помещение.