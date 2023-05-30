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Девять пожаров на объектах образования произошло с начала года в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
30 Мая 2023, 18:38
Девять пожаров на объектах образования произошло с начала года в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В текущем году проведен профилактический контроль 5 152 объектов образования по нарушениям требований пожарной безопасности. Об этом сообщил председатель Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Нурболат Дербисов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По результатам профилактического контроля на 5 151 (или 99,9%) объекте образования выявлено 49 424 нарушения требований пожарной безопасности. На данные объекты выданы предписания об устранении нарушений с указанием сроков исполнения», - сказал Нурболат Дербисов на заседании круглого стола «О состоянии систем безопасности в организациях дошкольного и среднего образования» в Мажилисе.

Основными нарушениями требований пожарной безопасности, по его словам, являются: отсутствие или неисправное состояние систем автоматического обнаружения пожара и оповещения; монтаж электросетей и эксплуатация электроприборов с нарушениями требований правил устройства электроустановок; недостаточное количество либо неисправное состояние первичных средств пожаротушения; загромождение путей эвакуации.

«На сегодня по республике 55 общеобразовательных школ не обеспечены системами автоматической пожарной сигнализации. Уже с начала текущего года произошло 9 пожаров на объектах образования, где в 8 случаях на момент пожара сработала система автоматической пожарной сигнализации», - сообщил Нурболат Дербисов.


Безопасность   МЧС   Пожар  
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