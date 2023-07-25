Девять незаконно строящихся ЖК выявили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – У этих жилых комплексов не было разрешений на начало строительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общее количество незаконно возведенных многоэтажных жилых домов 9. Это жилые комплексы «Жибек жолы», «Байсанат», «Saraishyk», «Qazanat», «Мальтийский дворик», «NB Towers», «Султан Бейбарыс», «Green park» и «Хан Султан». Ни у одного из них не было разрешений на начало строительства. Строительная компания для возведения жилья сначала составляет архитектурно-планировочное задание и эскизный проект. Затем приступает к разработке рабочего проекта. Если компания строит дом выше 5 этажей, то документы сдаются на государственную экспертизу. Если ниже 5 этажей, то строительная компания обращается в частные аккредитованные экспертные организации.

Только получив от них положительное заключение, компания должна сообщить об этом областному государственному управлению архитектуры и строительства через специальный сайт для начала строительно-монтажных работ. Поскольку застройщики своевременно не уведомили управление о начале строительства жилых комплексов, то такие здания признаются незаконными», - сообщил руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области Нариман Бигали.

По предпринимательскому кодексу РК областное управление государственного архитектурно-строительного контроля не может их проверять. Только в случае выявления конкретных неправомерных фактов и обращений со стороны физических лиц и государственных учреждений. По жилому комплексу «NB Towers» была подана жалоба в областное управление государственного архитектурно-строительного контроля. На основании этого начнутся проверочные работы.

О судьбе других комплексов информации пока нет.