Девять неблагополучных пунктов по бруцеллезу зарегистрировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ветеринарная служба отмечает снижение заболеваемости скота бруцеллезом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге руководитель управления ветеринарии Берик Альжанов сообщил, что в этом году выявили 561 голову скота, больную бруцеллезом, что на 486 меньше, чем в прошлом году. Всего на бруцеллез исследовали более 915 тысяч голов скота.

Количество зарегистрированных неблагополучных по бруцеллёзу КРС пунктов снизилось с 13 до 9. В семи населенных пунктах оздоровительные мероприятия провели в полном объёме, в двух ограничения ещё не сняли.

«На туберкулёз крупного рогатого скота положительно реагировали три головы, на лейкоз – 29. Все положительно реагирующие животные сданы на санитарный убой, в помещениях проведена механическая очистка и дезинфекция», - сказал Б. Альжанов.

Против птичьего гриппа по области вакцинировали 3,2 млн голов птиц. В этом году заболевание регистрировали в двух населенных пунктах.

«Утилизация трупов животных и иных биологических отходов проводится в скотомогильниках. Их в области – 379. В прошлом году построены три скотомогильника, проведена реконструкция 11. В этом году построены 11 скотомогильников, проведена реконструкция 14 скотомогильников. Для строительства и реконструкции скотомогильников из бюджета выделили 51,6 млн тенге», - сказал Б. Альжанов.