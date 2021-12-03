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Девять неблагополучных пунктов по бруцеллезу зарегистрировали в СКО

3 Декабря 2021 12:23
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Девять неблагополучных пунктов по бруцеллезу зарегистрировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ветеринарная служба отмечает снижение заболеваемости скота бруцеллезом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На брифинге руководитель управления ветеринарии Берик Альжанов сообщил, что в этом году выявили 561 голову скота, больную бруцеллезом, что на 486 меньше, чем в прошлом году. Всего на бруцеллез исследовали более 915 тысяч голов скота.

Количество зарегистрированных неблагополучных по бруцеллёзу КРС пунктов снизилось с 13 до 9. В семи населенных пунктах оздоровительные мероприятия провели в полном объёме, в двух ограничения ещё не сняли.

«На туберкулёз крупного рогатого скота положительно реагировали три головы, на лейкоз – 29. Все положительно реагирующие животные сданы на санитарный убой, в помещениях проведена механическая очистка и дезинфекция», - сказал Б. Альжанов.

Против птичьего гриппа по области вакцинировали 3,2 млн голов птиц. В этом году заболевание регистрировали в двух населенных пунктах.

«Утилизация трупов животных и иных биологических отходов проводится в скотомогильниках. Их в области – 379. В прошлом году построены три скотомогильника, проведена реконструкция 11. В этом году построены 11 скотомогильников, проведена реконструкция 14 скотомогильников. Для строительства и реконструкции скотомогильников из бюджета выделили 51,6 млн тенге», - сказал Б. Альжанов.

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#Северо-Казахстанская область   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Олеся Жуковень

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